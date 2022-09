Lyt til artiklen

Kampen for ligestilling i erhvervslivet kæmpes stadig.

Det kan man i it-branchen skrive under på. Her står en kønsbalance, som man gerne vil ændre på, nemlig stille.

Det skriver Computerworld, der henviser til tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser, at kønsfordelingen i it-branchen i dag er 70/30 i mændenes favør. Og den markante fordeling har stort set været konstant siden 2010.

Dette til stor ærgrelse for administrerende direktør i IT-Branchen, Natasha Friis Saxberg. I en pressemeddelelse siger hun følgende:

»Kvinder har altid været underrepræsenteret i tech-branchen. Men det er deprimerende, at vi som branche slet ikke har flyttet os i over et årti. Udviklingen i kønsdiversiteten er ganske enkelt flatlinet. Død. Og den virkelighed må vi ikke acceptere.«

Ifølge Dansk Standard får danske virksomheder nu et nyt værktøj til deres arbejde med ligestilling og diversitet.

Værktøjet hedder 'Ledelsessystem for ligestilling og diversitet' og er det første af sin slags i verden.

Den giver vejledning i, hvordan virksomheden kan sikre en inkluderende kultur, lave klare målsætninger for ligestilling og diversitet samt undgå bias i rekrutteringen af nye medarbejdere.