5000 kroner.

Så meget har det kostet Sushimania i Risskov at få besøg af Fødevarestyrelsen.

De har nemlig konstateret en for høj temperatur i køledisken på 9,3 grader og rå fisk på 5,1 grader – modsat de tilladte 2 grader.

Derfor kvitterede Fødevarestyrelsen 16. december med en sur smiley til Sushimania.

»Det knuser mit hjerte fuldstændig. Jeg har aldrig prøvet det før, og jeg havde aldrig troet, jeg skulle komme til det – men en lille uopmærksomhed, og så var den der. Hvad skal man næsten sige?« siger en trist ejer Karam Ayad.

Han forklarer, at inden butikken åbner, bliver køledisken åbnet og lukket mange gange, når der laves sushi – og her er fejlen med den forkerte temperatur opstået.

Han tager dog fejlen helt på sine skuldre.

»Jeg erkender fuldt ud det, de siger. Selvfølgelig burde det ikke ske, og vi skal have helt styr på det,« siger han og fortsætter:

»I mine 20 år i branchen har jeg aldrig haft en sur smiley, så det gør selvfølgelig ekstra ondt dybt inde i mit hjerte. Men jeg giver ikke andre skylden, det er vores egen skyld, og så må vi bare op på hesten igen. Vi kan kun gøre det bedre herfra, og det vil ikke ske igen.«

Modsat mange andre restauranter, der får en sur smiley af fødevarestyrelsen, bebrejder Karam Ayad slet ikke styrelsen, og han understreger, de altid vil blive taget imod med åbne arme.

»Vi har en god dialog med Fødevarestyrelsen, og vi ringer altid til dem for at få råd, og det vil vi fortsat gøre. Hun (kontrollanten, red) var også virkelig sød, og der var ikke dårlig stemning. Det er godt for vores branche, at de er der,« siger han.

B.T. kunne tidligere fortælle, hvordan Karam Ayads anden sushibutik i Bruuns Galleri måtte lukke, fordi han ikke kunne få tilladelse til at få udenlandske sushikokke til Danmark.

Og Karam Ayad mener også, at en del af forklaringen på den sure smiley ligger her.

»Vi er helt vildt underbemandet både med corona, og fordi vi ikke kan skaffe kokke. Så sker der fejl, men vi gør vores bedste,« siger han.

Karam Ayad understreger, at forholdet med temperaturen var bragt i orden, inden Fødevarestyrelsen forlod restauranten.

Sushimania vil dog forsøge at klage over afgørelsen, så de får en indskærpelse i stedet for en sur smiley.

Sushimania er dog langt fra den første sushirestaurant i rækken i Aarhus, der har haft en smiley med mundvigen nedad efter et besøg af Fødevarestyrelsen.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at også Karma Sushi, Saichi Sushi, Sushi Sprintime og Oishii Sushi har fået sure smileys og bøder i Aarhus.