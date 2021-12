Et besøg fra Fødevarestyrelsen i december resulterer i, at Sushi Springtime må til lommerne.

I alt får sushirestauranten – foruden en sur smiley – bøder for 7.000 kroner. En for manglende rengøring af en isterningmaskine og en for ikke at have ophængt den tidligere kontrolrapport.

Det fremgår af kontralrapporten fra 14. december.

I rapporten står der blandt andet, at »der er kraftige rødlige belægninger og kalkbelægninger i isterningmaskinen, som kan tørres af med papir. Belægningerne i isterningmaskinen ses i området, hvor isterningerne støbes samt på undersiden af drypbakken.«

»Der ses kondensvand, som drypper fra området med belægninger og ned i beholderen med isterninger.«

Forholdet udløser en bøde på 5.000 kroner. Men her stopper bøderne ikke.

Restauranten havde nemlig også glemt at hænge den tidligere kontrolrapport op, hvilket udløser en bøde på 2.000.

Under kontrolbesøget havde virksomheden følgende bemærkning.

»Har bestilt afkalkningsanlæg samt service på maskinen.«

Til B.T. fortæller Sushi Springtimes ejer, Son Nguyen, at han allerede samme dag fik bragt forholdene i orden.

»Jeg er ked af, at jeg nu får en bøde for den manglende rengøring. Allerede samme aften fik vi gjort rent, så alt er nu, som det skal,« fortæller han.

Han fortæller samtidig, at den nye kontrolrapport selvfølgelig kommer til at hænge i restauranten.

Men Sushi Springtime er langt fra den eneste sushirestaurant i Aarhus, der den seneste tid har fået en sur smiley og bøder for manglende rengøringsforhold.

Tidligere i december fik den populære sushirestaurant Saichi Sushi i Jægergårdsgade en sur smiley og bøder på tilsammen 20.000 kroner.

Ved kontrolbesøget viste det sig nemlig, at restauranten, som blandt andet er kendt for deres all-you-can-eat sushi, havde store problemer med rengøringen – både i køkkenet og på lageret.

Af kontrolrapporten fremgår det blandt andet, at virksomhedens vaskemaskine ved besøget havde »kraftige hvide, gule og røde belægninger langs svingarmen« samt på alle siderne og toppen, og at virksomhedens køleskabe og frysere fremstod »med indtørrede produktrester både indvendigt og udvendigt.«

Og i november gjorde Fødevarestyrelsen flere fund under deres kontrolbesøg hos Oishii Sushi, efter at en gæst var så forbløffet over rengøringsforholdene, at vedkommende følte sig nødsaget til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Nogle af dem så grove, at det førte til, at virksomheden blev politianmeldt. Det var anden gang i år, at restauranten blev politianmeldt.

I rapporten fremgår det blandt andet, at gulvet i sushirestauranten generelt var beskidt. Ved bagdøren lå der skidt, affald, blade og produktrester.

Og her stopper det ikke. Tilbage i august modtog Karma Sushi to sure smileyer og bøder ved de seneste kontrolbesøg på deres restaurant på Frederiksgade i Aarhus.

Ved det første besøg uddelte bøder for 50.000 kroner til Karma Sushi blandt andet på grund af problemer med tun, som var omfattet af en tilbagetrækningssag, og utilstrækkelig skadedyrssikring. Begge dele blev der rettet op, men det efterfølgende besøg viste dog, at der stadig var problemer i restauranten. Her fik restauranten bøder for i alt 12.000 kroner.

Karma Sushi har efterfølgende fået rettet op på forholdene og fået en glad smiley.