Den populære sushikæde Karma Sushi har modtaget to sure smileyer og bøder ved de seneste kontrolbesøg på deres restaurant på Frederiksgade i Aarhus. Kædens ejer kalder kontrollen for en hetz.

Det nedslående resultat fremgår af en netop udgivet rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Det seneste besøg er en opfølgning på et kontrolbesøg 21. juni i år, hvor Fødevarestyrelsens medarbejdere fandt flere problemer i restauranten.



Her uddelte styrelsen bøder for 50.000 kroner til Karma Sushi blandt andet på grund af problemer med tun, som var omfattet af en tilbagetrækningssag og utilstrækkelig skadedyrssikring. Begge dele er der rettet op på siden sidst, men der er dog stadig problemer i restauranten, ifølge Fødevarestyrelsen.

Ved den opfølgende kontrol 11. august, hvor restauranten fik bøder på i alt 12.000 kroner, konstaterede Fødevarestyrelsen, at pakkerne med tun, der var del af en tilbagetrækningssag, fortsat blev opbevaret i virksomhedens frostrum. Beslaglæggelsen var derfor overholdt, men da restauranten ikke kunne dokumentere alternativ, sikker anvendelse af tunen, skulle det med det samme smides ud.

Ifølge rapporten var der under kontrolbesøget også andet optøet fisk, der var gået over den anførte holdbarhedstid.

Morten Hansson mener, at Fødevarestyrelsen kører en hetz mod netop hans restauranter. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Morten Hansson mener, at Fødevarestyrelsen kører en hetz mod netop hans restauranter. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Derudover var det ikke den seneste kontrolrapport, der hang i vinduet, da Fødevarestyrelsen kom forbi. Derimod var det rapporten fra den 27. april, som havde fået et bedre resultat end ved besøget 21. juni.

Morten Hansson, administrerende direktør og ejer af Karma Sushi, mener, at det meste af det, som Fødevarestyrelsen noterer sig, intet har med virkeligheden at gøre. Det forklarer han i et interview med BT.

Hvorfor har I ikke hængt kontrolrapporten op, så kunderne kunne se den?

»Vi troede ikke, at vi havde modtaget kontrolrapporten. Det var en menneskelig fejl, og her lægger vi os fladt ned.«

Hvordan kan det være, at der ikke er styr på datomarkeringen på nogle af varerne – der fremgår, at noget er gået over holdbarhedsdato efter optøning?

»Hvis man har noget med mad at gøre og ved, hvordan man optør produkterne, så ved man også, at man ødelægger produktet ved eksempelvis at optø det i vand. Derfor laver vi en nænsom optøning. Men nu har vi ændret vores labels, så det passer med det, som Fødevarestyrelsen vil have.«

»Det har intet med kvaliteten at gøre, intet med fødevareprodukterne at gøre, og det har intet med virkeligheden at gøre. Fødevarestyrelsen kører en hetz mod os. Vi har brugt den her metode i 9 år, og lige pludselig mener de, at vi gør noget forkert.«

Så du mener ikke, at Fødevarestyrelsen har ret i deres vurderinger?

»Nej. Vi retter os efter, hvad de siger, men de finder hele tiden på noget nyt.«

Karma Sushi får denne gang bøder for 12.000 kroner for ikke at kunne fremvise den rette dokumentation som en følgeseddel eller faktura på nogle fødevarer og for den manglende rapport i vinduet. Virksomheden har nu fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på flere kontrolbesøg, og det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug.