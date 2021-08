Så er den gal igen hos restaurant Karma Sushi. De har modtaget endnu en sur smiley for deres hygiejne, og denne gang blev det til en bøde på 50.000 kroner.

Tun, der burde være smidt ud, og direkte adgang til kloakken, var det, der mødte Fødevarestyrelsen hos Karma Sushi i Frederiksgade i Århus tilbage i juni. Her halvanden måned senere er der endnu ikke rettet op på alle fejlene, lyder det fra ejeren.

Karma Sushi har modtaget en bøde for to forhold i Frederiksgade, der ikke lever op til Fødevarestyrelsens krav. Og det er ikke første gang.

Tilbage i marts modtog Karma Sushi i Nyhavn en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner. Her fandt Fødevarestyrelsen både levende og døde kakerlakker i restauranten.

Nu skal kæden så betale betale 40.000 kroner i bøde for at bruge farlige fødevarer i Århus. Mere konkret har de serveret tun, som burde være smidt ud.

Det sker til trods for, at de 3. maj modtog en besked fra leverandøren om en tilbagetrækning.

Morten Hansson, administrerende direktør og ejer af Karma Sushi, mener dog, at der sad nogle forkerte labels på tunen. Det forklarer han i et interview med BT.

Mener du, at det var det rigtige at bruge tunen?

»Ud fra lovgivningen var det ikke det rigtige at bruge tunen. Men jeg kan kun sige, at tunen fejler ikke noget. Men labelen, der sidder på tunen, den er forkert. Det er sådan set bare det.«

Men hvis lovgivningen siger, at det var forkert at bruge tunen, hvorfor har I så gjort det alligevel?

»Vi var ikke var klar over, at det var en forkert label, der sad på.«

Men I er jo blevet kontaktet med en besked om, at det her tun skulle trækkes tilbage. Hvorfor har I så ikke reageret på den besked?

»Jamen, det har vi også. Men vi har modtaget så meget fisk, så vi var ikke lige opmærksomme på det her tun. Og så sad der en forkert label på.«

Trods Morten Hanssons forklaring tog det dog ikke Fødevarestyrelsen lang tid at spotte den farlige mad.

Numrene på pakkerne var nemlig præcis de samme som det parti, der blev trukket tilbage i maj.

Restaurantkæden Karma Sushi har fået sure smileyer flere gange i år. I Århus har man senest modtaget en bøde på 50.000 kr. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Restaurantkæden Karma Sushi har fået sure smileyer flere gange i år. I Århus har man senest modtaget en bøde på 50.000 kr. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Karma Sushi fik desuden en bøde på 10.000 kroner, da der ikke var lukket forsvarligt ned til kloakken i lagerrummet. Fødevarestyrelsen mener derfor, at der er risiko for skadedyr.



Heller ikke denne bøde forstår Morten Hansson.

»Der er jo en rist, men der er lavet et hul til vaskemaskinens slange. Og de (red. Fødevarestyrelsen) mener så, at hullet er for stort. Men der er jo en vandlås under risten, så der kan aldrig nogensinde komme et skadedyr op.«

Problemet med risten er ikke nyt. Faktisk påpegede Fødevarestyrelsen allerede, at der var et problem ved det forrige besøg tilbage i april.

Mens den farlige tun nu er smidt ud, er risten endnu ikke skiftet, lyder det fra ejer Morten Hansson.