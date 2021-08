Remee kan efterhånden kalde sig party-kongen over dem alle i København. I hvert fald åbner han endnu en natklub i hovedstaden.

Det afslører hans partner, iværksætteren Anthon Louis fra 'Løvens Hule' på Instagram:

Den nye klub kommer til at ligge på Lille Kongensgade 16 - samme sted som Casper Christensens hedengangne natklub, 'At Dolores'.

'Håndværkerne startede i mandags, og medlemssiden kommer snart - så gælder det bare om at ansøge,' skriver Anthon Louis på sit opslag.

Noget tyder dog på, at drengene ikke er blevet enige om, hvornår nyheden skulle ud. I hvert fald fortæller Remee, at det slet ikke var meningen, at nyheden skulle ud nu.

»Håber, det hele er klart sidst på ugen,« skriver Remee til B.T.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Anthon Louis, og han meddeler, at han desværre ikke kan fortælle mere om natklubben lige nu. I stedet skriver han, at der vil komme flere informationer på et senere tidspunkt.

Louis var med i programmet 'Løvens hule' i februar, hvor han præsenterede virksomheden 'Bare en t-shirt'. Den var løverne begejstrede for, men kort efter kom han ud i en mediestorm, da det kom frem, at han i 2016 havde delt nøgenbilleder af kvinder i en gruppechat.

Det forralte han om i DR-programmet ' Ung, nøgen og udstillet.' Han har dog senere udskyldt.