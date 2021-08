Fennikelsalami, andelevermousse og spansk chorizo lyder godt på et tapasfad, men ikke når det potentielt kan være sundhedsskadeligt at sætte tænderne i.

Om ikke andet, er det nogle af de delikatesser, man kan finde i køleboksen hos Løgismose Vin og Delikatesser ved Toldboden i indre København.



Og det fik også opmærksomhed fra Fødevarestyrelsens udsendte tidligere på måneden.

Dog var det ikke med glæde i øjnene, at medarbejderen så til de mange pålægsvarianter.

For her kunne det konstateres, at flere forskellige typer pølse, skinke og andet godt blev opbevaret alt for varmt.

Hele 12,6 grader kunne lufttermometeret vise, hvor den skulle ligge på fem grader.

Og netop den fejl blev takseret med en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley, der nu skal op at hænge i butiksruden til skue for butikkens kunder.

Derudover var der ikke en finger at sætte i resten af butikken.

B.T. har forsøgt at få en kommentar butikken, men uden held.