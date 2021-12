Et besøg fra Fødevarestyrelsen resulterede i sidste uge i, at den populære sushirestaurant Saichi Sushi i Jægergårdsgade i Aarhus fik en sur smiley og bøder på tilsammen 20.000 kroner.

Ved kontrolbesøget viste det sig nemlig, at restauranten, som blandt andet er kendt for deres all-you-can-eat sushi, har store problemer med rengøringen - både i køkkenet og på lageret.

Af kontrolrapporten fremgår det blandt andet, at virksomhedens vaskemaskine ved besøget havde »kraftige hvide, gule og røde belægninger langs svingarmen« samt på alle siderne og toppen, og at virksomhedens køleskabe og frysere fremstod »med indtørret produktrester både

indvendigt og udvendigt.«

En så manglende rengøring i køkkenet at forholdene alene udløste en bøde på 10.000 kroner.

Men det var ikke eneste, som Fødevarestyrelsen kunne konstatere hos virksomheden.

På lageret, hvor der opbevares emballerede fødevarer, stod det nemlig mindst lige så galt til.

Her bemærkes det, at der »ses støv og puds fra væggen,« hvilket ligeledes udløste en bøde på 10.000 kroner til ejerne.

B.T. Aarhus har talt med bestyreren af restauranten. Hun begrunder den manglende rengøring med, at de for kort tid siden fik en ny køkkenchef, som ikke har haft styr på, hvad der skulle gøres rent.

»Grunden til, at det har været svært at få de her ting på plads, det er, at vi har skiftet vores køkkenchef,« siger restaurant manager Helene Madsen til B.T. Aarhus og fortsætter:

»Han har ikke stået i sådan en position før, hvor han skulle have kontrol over hele køkkenet, så det har været en oplæringsproces,« forklarer hun.

Hun erkender, at rengøringen ikke har været god nok, men samtidigt er det vigtigt for hende at påpege, at hygiejnen, ifølge hende, ikke har været et problem omkring selve fødevarerne.

»Det er vigtigt for mig at sige, at et ikke har noget med hygiejnen omkring fødevarerne at gøre, så det har ikke været farligt at komme og spise hos os. Temperaturen i køleskabene og frituren har været som de skulle, og alle fødevarer er blevet opbevaret korrekt,« siger hun.

Men det har vel også noget med fødevarerne at gøre, når jeres køleskabe og frysere havde indtørrede madrester både

indvendigt og udvendigt?

»Nej, for alle vores fødevarer har jo været pakket ind i bokse, så der har ikke været løse fødevarer,« siger Helene Madsen.

Hun oplyser desuden, at de allerede nu har rettet op på forholdene.

»Vi har tjekket op på alt, der blev bidt mærke i, så vi er allerede klar til at få besøg af dem igen,« siger hun.