Bor du i Aarhus er der ingen tvivl om, at du kender modebutikken Støy, der ligger på Store Torv i hjertet af Aarhus.

Hver dag strømmer kunder ind for at kigge på et par fede sneaks, bukser eller en jakke. Og noget indikerer, at kunderne ofte går ud fra butikken med den hvide facade med hænderne fulde af poser.

I hvert fald kan butikken i år præsteret deres bedste resultat nogensinde.

I årsregnskabet fremgår det, at butikken leverede et overskud på 5,2 millioner kroner i 2020/2021, hvilket er rekord for den aarhusianske virksomhed.

Det er Jakob Støy, der sammen med sin far, Torben Støy, ejer butikken. Og til mediet Finans fortæller han, at det gode regnskab især hænger sammen med en stadigt voksende onlinehandel på Støys webside.

Men selvom virksomheden vækster med hurtige skridt, bevarer familien begge ben på jorden. De har nemlig - for nu - ingen planer om at udvide med flere fysiske butikker.

»Vi fortsætter, som vi har gjort indtil nu med stor investering i onlinehandel og fokus på vores medarbejdere,« afslutter Jakob Støy overfor Finans.

Butikken har været en fast del af Aarhus Midtby siden 2007.

Udover den fysiske butik har far og søn også holdingselskabet Støy Støy.