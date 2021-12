Coronapandemien har ikke slået detailkoncern Jysk ud af kurs - tværtimod.

Jysk, der åbnede sin første butik i Aarhus i 1979, kan 42 år senere præsentere et nyt rekordregnskab.

Af regnskabet fremgår det, at koncernens overskud er øget med 23 procent. Før skat endte resultatet i 2020/2021 på 4.5 milliarder kroner.

Jysk omsatte i regnskabsåret for hele 33 milliarder kroner, hvilket også er en ny rekord.

»Det er et resultat, jeg er meget tilfreds med. For Jysk og andre virksomheder har det været et meget udfordrende år på grund af de mange restriktioner rundt omkring i Europa. Derfor kan alle Jysk-medarbejdere godt være stolte,« siger administrerende direktør i Jysk, Jan Bøgh.

Selvom det er lykkedes koncernen at præsentere et rekordregnskab, så har de også været ramt af pandemien.

Det ses ifølge den administrerende direktør på Jysks salg i Tyskland, der med 1.000 fysiske butikker er koncernens suverænt største marked.

Her har Jysk været hårdt ramt af måneder med tvangslukkede butikker, hvilket har resulteret i et salgsdyk.

Mens koncernen er gået tilbage i salg i Tyskland, er de til gengæld gået frem i Storbritannien, Belgien og flere lande i Øst- og Centraleuropa.

»Der er ingen tvivl om, at kunder i flere lande generelt brugte flere penge på hjemmet, som der normalt ville have været brugt på rejser og oplevelser,« siger Jan Bøgh og tilføjer:

»De kunder vil nok ikke købe nye havemøbler eller en ny seng igen i år. Omvendt er der også lande, hvor vi grundet lukkede butikker solgte mindre. Det betyder, at vi har et godt udgangspunkt for øget omsætning i de lande i det kommende regnskabsår.«

I alt er Jysk til stede med webshops og butikker i 50 lande, og de er i gang med en ombygning af samtlige butikker. Her forventer de at være færdig i slutningen af august i 2024.

Jysks hovedkontor holder til i Brabrand i Aarhus.