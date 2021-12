Det var i første omgang et aparte sammenrend af skilte på Fisketorvet i København, der vakte en lille mistanke hos en lækkersulten B.T.-medarbejder tirsdag aften.

På en væg i butikscenteret var der plastret et kæmpe McDonald's-banner op, som annoncerede, at alle de klassiske burgere koster 30 kroner stykket. Men på prisskiltet ved kassen var det en anden historie.

Her stod klassikere som Big Mac, Quarter Pounder, Filet O'Fish og McChicken til 32 kroner.

Også McFeast, som umiddelbart har stået til 35 kroner, kostede nu 37. Og sådan kan man blive ved.

Det tydede på, at der var sket et skilte-koks hos burgergiganten, og at prisen for en burger var løbet fra prisen på det gigantiske banner, man ellers flittigt har brugt til at lokke kunder ind i biksen med.

Så B.T. kontaktede McDonald's for at høre, om de nu også er hoppet med på den bølge af prisstigninger, der har ramt danskerne over en bred kam de seneste måneder.

Her lød svaret, at »priserne stiger i takt med, at det generelle prisniveau i samfundet stiger«, men nogen specifik liste for prisstigninger kunne McDonald's ikke levere.

Forklaringen på det var, at de forskellige restauranter selv kan sætte priserne, og at de derfor kan variere.

Med andre ord: Måske var det kun på Fisketorvet i København, at priserne havde fået et nøk op?

For at opklare det spørgsmål og sikre, at B.T.s læsere ved, om de nu skal betale mere eller mindre for deres McDonald's-favoritter, gik vi på gaden torsdag.

Her besøgte vi adskillige McDonald's-restauranter i København, Aarhus, Aalborg og Odense for at se nærmere på sagen.

Og der er kedeligt nyt: Det ser ikke ud, som om der findes en gylden McDonald's, hvor man ikke har hævet prisen.

Priserne varierer rigtignok lidt fra landsdel til landsdel, men en ting har de til fælles: De er steget.

Big Mac og de andre klassikere er røget op i 32 kroner over hele linjen, og nogle steder er McChicken sågar steget til 35 kroner i stedet for kun at få en tokrone oven i prisen.

Kun coinoffer-burgere som cheeseburger og hamburger er gået fri alle steder og kan fortsat erhverves for en flad 10er.

Så billigt slipper du dog ikke, hvis du bestiller dem på nettet hos en udbyder som Wolt eller Just Eat.

Her betaler du 12 kroner for en cheese- eller hamburger, ligesom de burgere, der er steget til 32 kroner i butikkerne, i flere tilfælde er røget op i 35 kroner, hvis du vil have dem leveret til døren.

Om den prisstigning forklarede McDonald's i midten af november B.T., at det handler om, at det gebyr, du betaler for at få bragt maden ud, ikke dækker hele omkostningen ved McDelivery.

Så du slipper altså ikke med et gebyr. Du skal også betale mere for den enkelte burger.

Om de stigende oksekødspriser i Danmark og den generelt stigende inflation kommer til at give burger-prisen endnu et hak op hos McDonald's, må tiden vise.

B.T. følger naturligvis sagen tæt.