Det har længe været et etableret faktum, at der er alt for mange supermarkeder i Danmark i forhold til antallet af indbyggere.

Alligevel går der ikke en måned, uden en af supermarkedskæderne i Danmark melder ud, at de vil bygge flere butikker, sænke priserne, udvide og tjene flere penge.

Og nu er det så Lidl, der træder på speederen. Vel vidende, at det kan koste en af kæderne i Danmark livet.

Den tyske gigant melder nu offensivt ud, at man vil skrue på flere knapper for at få den plads på den danske marked, man drømmer om.

Det første skridt er at gå fra de nuværende 134 butikker til over 200, så man kommer fysisk tæt på flere danskere.

Det gør Lidl med fuld bevidsthed om, at det skaber et enormt pres, når man åbner flere butikker på et marked, der har for mange i forvejen.

»Det kan ikke blive ved. Der er nogen, der skal forlade markedet på et tidspunkt, som Kiwi (norsk discountkæde, red.) gjorde det,« siger Rasmus Pape, indkøbsdirektør i Lidl Danmark, til B.T. og uddyber:

»Det er simpel hovedregning. Der er alt for mange discountbutikker i Danmark i forhold til antallet af mennesker. Så det kan ikke lade sig gøre. Bliver alle ved med at åbne butikker, ender det med, at nogen må forlade markedet. Og det bliver ikke os.«

Der er flere årsager til, at det i hvert fald ikke bliver Lidl, der trækker det korteste strå, mener Rasmus Pape.

Han peger på, at Lidl har succes i Danmark og ligger blandt de bedste på discountmarkedet i forhold til indtjening per butik.

Og så har man flere tiltag i skuffen. Eksempelvis SKAL man kontinuerligt være den billigste supermarkedskæde i Danmark.

»Det kan vi være, fordi vi har så stort et butiksnetværk i hele Europa. Det giver os en masse muligheder. Vi skal være billigst. Det skal vi være til hverdag på normalpriserne, og det skal vi være, når tilbudsaviserne lander hver uge,« siger Rasmus Pape:

»Hvis man ikke ligger godt til der, så kan man se det i salgstallene, når ugen omme. Det er det danske marked i en nøddeskal. Det er benhårdt på pris.«

Og så er der et helt nyt sats under opsejling. I 2023 vil Lidl åbne en webshop.

Her vil man sælge såkaldte nonfood-varer – altså tøj, sko og alle de varer, man ellers kender fra Lidls univers.

»Det er koncept, vi har i flere lande, og det er det, vi så starter i Danmark i 2023. Det bliver rigtig godt. Det fungerer godt de steder, vi har det i dag, og det er en måde for at nå ud til flere kunder i Danmark,« siger Rasmus Pape.

Hvorfor ikke sælge dagligvarer på nettet, når I er en dagligvarekæde?

»Det kan også godt være, vi gør det en dag. Det vil selvfølgelig være en naturlig udvikling. Men det er svært at tjene penge på lige nu, så vi starter med nonfood.«