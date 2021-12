Danmarks største dagligvarekoncernen, Salling Group, fik tirsdag noget af et rap over nallerne.

Koncernen, som driver supermarkedskæderne Netto, Føtex og Bilka, tabte en sag i Arbejdsretten for at bryde den overenskomst, de har med HK Handel.

Det kommer til at koste Salling Group 500.000 kroner i bod.

Det skriver HK Handel i en pressemeddelelse, og Salling Group bekræfter afgørelsen over for B.T.

Helt konkret drejer sagen sig om, at HK Handel tilbage i 2018 opdagede, at medarbejdere i Salling Groups butikker som udgangspunkt afspadserede overarbejde i stedet for at få de ekstra timer udbetalt.

En praksis, som havde stået på i mange år – ifølge Salling Group gennem 25 år, hvor ordningen havde været »kutyme«.

Problemet er bare, at der står i HKs butiksoverenskomst, at overarbejde som udgangspunkt skal udbetales og altså ikke afspadseres.

Allerede i 2020 erkendte Salling Group overenskomstbruddet og rettede ind.

Alligevel er sagen gået sin gang via Arbejdsretten. Og her har HK altså fået medhold.

»I HK Handel er vi selvfølgelig meget glade for Arbejdsrettens dom. Som fagforening er det afgørende for os, at de overenskomster vi indgår også føres ud i livet i virksomhederne,« udtaler Mette Høgh, formand i HK Handel, i en pressemeddelse:

»Arbejdsretten har med dagens dom vist, at de tager håndhævelsen af overenskomster særdeles alvorligt. Dommen gør det samtidig tydeligt for arbejdsgiverne, at de skal gøre det samme.«

Over for B.T. skriver Salling Group i en skriftlig kommentar, at man hele vejen igennem har spillet med åbne kort.

»Det er en praksis, vi ikke har forsøgt at holde skjult. Udgangspunktet har altid været afspadsering ved overarbejde, men udbetaling har kunnet aftales individuelt mellem os og medarbejder for at give medarbejderen størst mulig grad af medbestemmelse over arbejdstid,« skriver Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig hos Salling Group:

»Det er kutyme, som vi aldrig har forsøgt at skjule, og den har altid været alment kendt for alle medarbejdere, ledere og ikke mindst tillidsrepræsentanter. Vi tager Arbejdsrettens dom til efterretning.«