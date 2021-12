Det er 1. december, der er pyntet op, og julen er for alvorlig skudt i gang, men på Store Torv i Aarhus bliver der onsdag lagt en dæmper på julehyggen.

På grund af varslinger om snestorm har arrangørerne nemlig valgt at lukke markedet.

Det oplyser de i et på Facebook-opslag onsdag eftermiddag:

»DMI varsler snestorm – decembervinden blæser julepynten af træerne, rusker i lyskæderne, og de frivillige bruger al deres tid på at jagte forfløjne nissehuer.«

»Derfor holder juleaktiviteterne på Store Torv pause onsdag 1. december,« står der i opslaget.

Det er anden gang, at det populære julemarked må holde lukket i år.

I lørdags blev det omgående afbrudt, da en tragisk hestevogns-ulykke fandt sted, hvor en 61-årig kvindelig kusk mistede livet.

Sådan så det ud lørdag aften ved Paustian. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Sådan så det ud lørdag aften ved Paustian. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Arrangørerne af julemarkedet oplyser dog, at de forventer, at der allerede torsdag vil blive åbnet for juleløjerne på Store Torv igen.