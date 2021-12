Efter flere måneder med stigende inflationstal i store dele af verden – også i Danmark – kom der tirsdag endnu en kedelig nyhed.

Inflationen i de 19 lande i euroområdet ramte 4,9 procent. Det er det højeste niveau nogensinde. Og selvom vi ikke har euro i Danmark, er det et tal, som har stor betydning for os danskere.

»Vi er meget tæt knyttet til euroområdet i Danmark. Vores inflation i Danmark følger generelt inflationen i euroområdet, så det er et varsel om, at de stigende priser er ved at bide sig fast,« forklarer Bjørn Tangaa Sillemann, senioralytiker hos Danske Bank, og uddyber:

»Næsten fem procents inflation er et rigtig højt tal, og det er noget, forbrugerne rundt om i Europa virkelig kan mærke. Umiddelbart er det ikke noget specielt godt tegn, fordi det betyder, at det bliver dyrere at forbruge alle mulige forskellige ting.«

Han peger også på, at så høj en inflation udhuler forbrugernes købekraft.

Inflationen i Danmark ramte i oktober tre procent, hvilket var det højeste i et årti. De nye tal fra euroområdet peger dog altså i retning af, at det kan blive værre endnu.

Bjørn Tangaa Sillemann lægger især mærke til én ting:

»Indtil videre har vi set, at inflationen især har været drevet af energipriser. Det er det fortsat, men vi ser her de spæde tegn til, at prisstigningerne er begyndt at brede sig til resten af økonomien i form af andre varer og tjenester. Det indikerer, at det er ved at bide sig fast.«

Og ud over en større regning til den enkelte husstand, kan det også få betydning for eksempelvis huslån.

»Noget af det, den europæiske centralbank sidder og ser meget på lige nu, er, om inflationen er midlertidig. Hvis ikke det er tilfældet, kan det betyde, at renten skal sættes tidligere op. Og hvis det sker, skal vi følge med i Danmark.«

B.T. har tidligere fået Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, til at regne på, hvad det koster en dansk familie, hvis inflationen er på de nuværende tre procent.

Her lød ekstraudgiften på 13.500 kroner om året.

Rammer inflationen fem procent, som den netop har gjort i euroområdet, er der tale om en ekstraregning til en dansk familie på 23.000 kroner om året.