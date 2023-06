Det aarhusianske spilfirma Kiloo, der var med til at skabe verdens mest populære spil, lukker.

Det skriver finans.dk på baggrund af en række LinkedIn-opslag, som ansatte i firmaet har slået op.

I et af opslagene på LinkedIn skriver Kiloos chef for spildesign, at samtlige medarbejdere i virksomheden er blevet opsagt.

»12 år senere er rejsen med Kiloo forbi, efter alle medarbejdere har fået tilsendt et opsigelsesbrev, der træder i kraft i slutningen af måneden,« skriver chefen på LinkedIn.

Ifølge Kiloos egen hjemmeside er der lige nu flere end 55 ansatte.

Kiloo var med til at stifte mobilspillet Subway Surfers i 2012 i samarbejde med firmaet Sybo.

Subway Surfers blev sidenhen verdens mest populære mobilspil. Over fire milliarder gange er det blevet downloadet.

Finans.dk har ikke kunne få bekræftet fra Kiloo, at firmaet lukker.