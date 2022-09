Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Høje energipriser, lav forbrugertillid og forventede huslejestigninger kan ende i afskedigelser.

Det er det scenario, som man kigger ind i, hvis der ikke sker ændringer for den danske detailhandel.

Det skriver detailfolk, der har talt med brancheforeningerne Dansk Detail og Wear.

»Vi skal have meget mere politisk engagement i denne situation, hvis vi ikke skal se ind i afskedigelser på op til 7.000 personer alene inden for detailhandlen samt op mod 650 butikslukninger.«

»Vi kommer til at se bymidter, der for størstedelen vil bestå af butikker, som er lukket,« siger Nikolai Klausen, der er direktør i Dansk Detail.

Regeringen har netop foreslået, at virksomheder og private skal have mulighed for at betale deres energiregninger over en længere periode.

Forhandlingerne om en mulig hjælp begynder torsdag aften, men Nikolai Klausen mener ikke, at det er nok.

Han mener, at det er positivt, at regeringen er kommet på banen med en hjælpepakke. Men det er blot med til at trække pinen ud, forklarer han.

Nikolai Klausen bruger som eksempel, at et oplagt sted at sætte ind kunne være de stigende huslejepriser.

Regeringen giver allerede hjælp til de private, men ifølge Nikolai Klausen burde man også hjælpe virksomhederne.