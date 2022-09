Lyt til artiklen

I aften starter de politiske forhandlinger om mulig hjælp til dem, der bliver hårdest ramt af de stigende energipriser.

Klokken 20.30 torsdag aften er alle Folketingets partier indkaldt til forhandlingsmøde hos finansminister Nicolai Wammen, erfarer B.T.

Onsdag præsenterede regeringen en ordning, hvor danskerne får mulighed for at indefryse deres høje energiregninger det kommende år og afdrage på gælden over en periode på op til fem år med en form for afdragsordning med rente.

En rente, som finansminister Nicolai Wammen foreslår skal være »plus minus to procent«.

Men det hjælper ikke nødvendigvis de danskere, der i øjeblikket står og kigger bekymret på deres budgetter, sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i går til B.T.

I stedet er Venstre klar med et andet forslag, der skal gøre det billigere at tænde tørretumbleren eller fjernsynet hjemme i husstandene.

»Vi går en kold og mørk tid i møde. Derfor skal vi banke elafgiften helt i bund. Det vil faktisk betyde en forskel på flere tusinde kroner om året for helt almindelige familier,« lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.