Irma-ånden lever videre Heartland festival!

Tidligere på året meddelte dagligvarekoncernen Coop, at de ville lukke landets Irma-butikker, hvilket medførte stærke reaktioner fra kædens trofaste kunder.

En af de mange danskere, der er ked af beslutningen, er 48-årige Mette Jaquet fra Vanløse.

Hun er gæst på årets Heartland festival på Midtfyn, og her går hun i noget af tiden rundt i sin hjemmesyede Irma-kjole for at sprede god stemning og dele budskabet om, at Irma-ånden lever videre.

»Folk er så glade. Alle smiler og råber: 'Ej, der er Irma-pigen',« fortæller Mette Jaquet, der tænker, at der er et godt overlap mellem Heartland-gæster og Irma-kunder.

»Der har kun været få jyder, som ikke rigtig kender Irma, der bare trækker lidt på smilebåndet og tænker, det er noget københavneri. Ellers har det været så overvældende med den positive respons,« fortæller hun videre.

»Der er nogen, der bliver virkelig rørte. Jeg talte med en i går (Fredag, red.), som arbejder i Irma, som er opsagt fra om ti dage, og som er rigtig ked af det - som fik tårer i øjnene.«

Udover en Irma-kjole og en Irma-kurv, har Mette Jaquet medbragt Irma-klistermærker med teksterne 'Bevar Irma' og 'Irma lever'.

Mette Jaquet på Heartland festival. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Mette Jaquet på Heartland festival. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Vi synes jo lidt, at Irma-ånden lever videre, fordi der er så mange, der deler det som fælles værdisæt. At det er noget med at gå op i kvalitet, ordentlighed, innovation, bæredygtighed og alt muligt andet,« forklarer Mette Jaquet og understreger, at hun ikke er ansat af Irma, men udelukkende er en opbakkende kunde.

Mette Jaquet er spændt på, hvad der sker med Irma-brandet i fremtiden.

Hun fortæller, at der er opstået en Facebookgruppe, hvor folk hjælper hinanden med at opspore varer, og derudover kommer hun i første omgang nok til at benytte sig af onlinehandel til sine daglige indkøb.

Medlemmer af Facebookgruppen 'Bevar Irma' har spurgt Mette Jaquet, om hun ikke også tager sin kjole med på Folkemødet i næste weekend, men her springer hun over, fortæller hun med et smil:

»Jeg har en anden kjole til aftenbrug - den har jeg sagt at de gerne må låne til folkemødet.«