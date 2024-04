Elvira Pitzner er gravid.

Det afslører den 26-årige realitystjerne og hendes forlovede med to videoer på Instagram.

Tirsdag fortalte Elvira Pitzner, at hun var blevet forlovet med sin kæreste Mortada Haddad.

Onsdag har de begge delt en video, der indikerer, at Elvira Pitzner nu også er gravid.

På Elvira Pitzners Instagram-profil viser hun et scanningsbillede frem af det nye familiemedlem.

Mortada Haddad har samtidig uploadet en video, hvor de omfavner hinanden med scanningsbilledet i hånden.

Tirsdag spurgte B.T. Elvira Pitzners far, Hans Helmgaard Kristiansen, om han glædede sig til at blive morfar.

Her svarede han:

»Jeg er ikke i tvivl om, at den rolle vil være dejlig, når den tid kommer. Det er også noget, jeg vil tage meget positivt imod.«

På Instagram har Katerine Pitzner kommenteret Elviras nyhed.

'Du bliver verdens bedste mor,' skriver hun til videoen.

Også søsteren Thalia Pitzner har kommenteret.

'Spændende nyt kapitel for dig,' skriver hun.

Tidligere på måneden bekræftede Elvira Pitzner for første gang, at hun og Mortada Haddad var kærester.

Parret blev anmeldt og anholdt for utroskab i Dubai i december af Elvira Pitzners daværende ægtemand Milad Saadati, og efter tre måneders tilbageholdelse endte parret med at blive frikendt for anklagerne.

Undervejs i sagsforløbet søgte Elvira Pitzner om skilsmisse fra Milad Saadati, og i marts fik hun så endelig skilsmissen registreret som gældende fra august – og dermed altså før, hun og Mortada Haddad sammen rejste til Dubai.

Efterfølgende stod Elvira Pitzner og Mortada Haddad så frem som kærester – og nu røber parret altså, at de både skal giftes og venter barn.