De blev anmeldt for utroskab og tilbageholdt i Dubai sammen. De har fejret deres seks måneders dag på Valentines Day, været på eksklusive rejser sammen og bor i dag under samme tag.

Alligevel har Elvira Pitzner og Mortada Haddad ikke ville udtale sig om deres forhold. Før nu.

For nu bekræfter Elvira Pitzner for første gang, at hun og rejsepartneren, som hun blev anholdt i Dubai med, er kærester.

Det gør hun i det første afsnit af den nye sæson af TV 2-realityprogrammet 'Diamantfamilien', som har fået undertitlen 'Fanget i Dubai'.

Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR Vis mere Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR

Her nævner Elvira Pitzner nemlig flere gange, at hun er afsted på den skæbnesvangre rejse i Dubai med sin »kæreste«.

Og det var som bekendt iværksætteren Mortada Haddad, som Elvira var rejst af sted til ørkenstaten med, selvom hun i det nye realityprogram ikke nævner ham ved navn.

I stedet forklarer den 26-årige influencer blandt andet, at formålet med turen ifølge hende ikke mindst var for at nyde »det gode vejr med min kæreste«.

Men på førstedagen for turen blev parret anholdt og varetægtsfængslet, anklaget for utroskab, anmeldt af Elvira Pitzners daværende ægtemand, den 36-årige iranske bokser Milad Saadati.

Elvira Pitzner med ekskæresten – som indtil marts samtidig juridisk set har været hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat Vis mere Elvira Pitzner med ekskæresten – som indtil marts samtidig juridisk set har været hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat

På daværende tidspunkt var Milad Saadati og Elvira Pitzner stadig islamisk gift.

Undervejs i den følgende utroskabsretssag søgte Elvira Pitzner så om skilsmisse, og hun endte med at få retten i Dubais ord for, at hun og Milad Saadati formelt set blev skilt tilbage i august sidste år, hvor de slog op – selvom skilsmissen altså først blev registeret i de offentlige systemer i marts i år.

Derfor kan Elvira Pitzner nu frit stå frem med kæresteforholdet til Mortada Haddad uden længere at frygte for, at det kan sende hende i fængsel i Dubai i op til tre år, som hun undervejs i retssagen risikerede.

Kort efter anholdelsen påstod Elvira Pitzners far dog overfor B.T., at hans datter og Mortada Haddad ikke var romantisk relaterede, og at der derfor slet ikke burde være et juridisk spørgsmål om utroskab, som er ulovligt i Dubai.

Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR. Vis mere Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR.

»Elvira havde ikke ingen kæreste, da hun rejste derned, og hun har stadig ingen kæreste, så derfor er det underligt. Jeg synes, det er dybt ulykkeligt,« lød det da fra Hans Helmgaard Kristiansen til B.T.

Men i det nye 'Diamantfamilien'-afsnit fortæller Elvira Pitzner om de pinsler, hun og kæresten måtte igennem på grund af utroskabsanklagen.

»Det banker på døren, og min kæreste går hen og åbner, og så kommer der 8-9 mænd og en kvinde ind. Det er undercoverpoliti,« fortæller Elvira Pitzner i afsnittet om hendes og Mortada Haddads anholdelse.

Elvira Pitzner nævner også i afsnittet, at hendes mor, Katerina Pitzner, får hjælp af kærestens bror til at finde den nye advokat, der fik dem sat fri fra varetægtsfængslingen efter tre døgn.

Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I starten af det nye afsnit nævner Katerina Pitzner desuden, at der er »en ny bejler på bedding« hos Elvira Pitzner, inden hun tager til Dubai med Mortada Haddad.

Når tiden i og efter tilbageholdelsen i Dubai bliver behandlet i realityprogrammet, kalder Elvira Pitzner så direkte sin rejsepartner for sin kæreste.

Elvira Pitzner nåede at sidde varetægtsfængslet i tre døgn, samt at blive tilbageholdt i tre måneder i Dubai, hvor ørkenstaten havde frataget hendes pas, mens der afventedes retlig afklaring på, om hun havde været Milad Saadati utro.

Den 36-årige iranske bokser valgte dog at trække sit søgsmål om utroskab tilbage, og efterfølgende fik Elvira Pitzner så med tilbagevirkende kraft rettens ord for, at hun og Milad Saadati var blevet skilt på det tidspunkt, hun rejste ind i Dubai med iværksætteren Mortada Haddad.

Og nu røber Elvira Pitzner så, at hun og Mortada Haddad faktisk er kærester.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar om kæresteforholdet fra Elvira Pitzner og Mortada Haddad.

'Diamantfamilien - fanget i Dubai' har premiere denne torsdag og kan ses på TV 2 Play og Echo.