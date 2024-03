Elvira Pitzner og Milad Saadati er stadig gift.

B.T. har fået dokumenteret, at eksparret afventer, at den 36-årige iranske bokser godkender den 26-årige danske realitypersonligheds skilsmisseanmodning.

Elvira Pitzner skriver i en story på Instagram, at det frem til 6. februar i retssagen om hendes påståede utroskab blev fastholdt, at hun og Milad stadig var gift, men at sagen blev annulleret, fordi 'det blev erkendt, at der siden august 2023 ikke har været et ægteskab'.

Det var i august, at Elvira Pitzner og Milad Saadati ganske offentligt i medierne først begge vedsagde sig, at de var slået op. Dengang var ægteskabet dog endnu hemmeligt for offentligheden.

Elvira Pitzner med ekskæresten – som stadig juridisk set er hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold.

Milad Saadati siger dog nu til B.T., at han og Elvira Pitzner fortsat er gift, men at Elvira Pitzner gennem sin advokat anmodede om skilsmisse undervejs i retssagen.

Han fastholder desuden, at den nyligt afsluttede retssag blev droppet, fordi han selv anmodede om det.

B.T. har set dokumentation for skilsmisseanmodningen afsendt 31. januar 2024, samt for at eksparret afventer den endelige skilsmisse.

Milad Saadati siger, at han vil acceptere Elvira Pitzner ønske om skilsmisse til det snart kommende online retsmøde, han er blevet indkaldt til om skilsmisseanmodningen.

Islamforsker med speciale i sharia, Jesper Petersen fra Stavanger Universitet, har overfor B.T. bekræftet autenticiteten af skilsmisseanmodningen og retsmødeindkaldelsen.

Jesper Petersen bekræfter ligeledes, at det her fremgår, at Milad Saadati er blevet indkaldt til et endegyldigt retsmøde, hvor han skal tage stilling til Elvira Pitzners skilsmisseanmodning.

Vidste Elvira Pitzner, at hun blev gift?

Elvira Pitzner skriver i sin nye story, at hun ganske rigtigt underskrev eksparrets ægteskabskontrakt fra maj 2021, som B.T. har set, men at hun 'naivt og blindt' underskrev den 'uden at forstå konsekvenserne, det kan medføre'.

Hun fortæller, at ægteskabsdokumentet var på arabisk, og at hun fik at vide, at det var 'en nødvendig formalia for at kunne rejse til Iran' og altså ikke en ægteskabskontrakt.

Desuden fortæller hun, at vielsen foregik 'hverken i retten eller noget officielt sted, men bare i en privat persons normale hjem'.

Milad Saadati fastslår dog overfor B.T., at Elvira Pitzner 'selvfølgelig vidste', at de blev gift dengang.

Han fastholder desuden også, at ægteskabet blev indgået ved retten i Dubai og ikke i en privatpersons lejlighed, som Elvira Pitzner nu påstår.

Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten.

Ifølge Jesper Petersen, ph.d. og forsker i islamiske skilsmisser ved Stavanger Universitet, er det dog muligt, at Elvira Pitzner ikke forstod, hvad hun gik ind til.

»Det er ikke usandsynligt, at hun har indgået et ægteskab, hun ikke har været klar over. Når man foretager en islamisk vielse, så skal manden fremsætte et tilbud om, at han vil ægte dig og betale så og så meget i brudegave, og så skal hun acceptere det. Typisk vil hun få at vide, at hun skal gentage en arabisk sætning på den korrekte måde, hvorved hun accepterer ægteskabet« siger Jesper Petersen.

Ikke mindst bekræfter islamforskeren, at ægteskabet kan være indgået i en privat lejlighed – også selvom ægteskabskontrakten er stemplet og verificeret af myndighederne ved retten i Dubai.

Det kræver blot, at man selv betaler udgifterne forbundet med at få den person, som forestår og registrerer ægteskabet, til at gøre det uden for domstolen.

»Det er meget almindeligt, at hvis du ønsker at indgå et islamisk ægteskab, men ikke vil ned til domstolen, så kan man betale for at få ægteskabsregistreringen til at foregå et andet sted, eksempelvis en privat lejlighed eller et romantisk sted efter eget valg,« forklarer Jesper Petersen.

Den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner dannede i tre år par med den 36-årige iranske bokser Milad Saadati. I august i år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden, men i forbindelse med den afsluttede retssag kom det frem, at de var blevet gift i 2021.

Elvira Pitzner har dog tidligere i sit Dplay-program 'Bare Elvira' vedkendt, at hun godt vidste, at man ikke kunne bo med sin kæreste i Dubai uden at være gift.

Alligevel boede hun og Milad Saadati sammen i ørkenstaten næsten hele deres tre år lange forhold.

Ligeledes tog hendes mor Katerina Pitzner og søster Thalia Pitzner til ørkenstaten på 'redningsaktion' i familiens realityprogram 'Diamantfamilien', fordi de havde en »mistanke om, at hun har en eller anden idé om, at hun skal gifte sig i Dubai med sin kæreste, hun har kendt i fire måneder«.

Ekspert om annulleret retssag: 'Det vil være svært at overbevise dommeren'

Selvom Elvira Pitzner og Milad Saadati juridisk set fortsat er gift, så kan annulleringen af retssagen faktisk godt skyldes, at de formelt set er blevet skilt.

Det fortæller Jesper Petersen, der er ph.d. og forsker i islamiske skilsmisser ved Stavanger Universitet.

»Hvis hun har kunnet løfte bevisbyrden med, at han har erklæret sig definitivt skilt i overensstemmelse med den islamiske jura, så kan en dommer afgøre, at han faktisk har foretaget en skilsmisse, der bare ikke er registreret,« forklarer Jesper Petersen.

»Milad skal tydeligt og uomtvisteligt have gjort det klart, at han skiller sig fra Elvira og initieret en islamisk skilsmisse, ellers har det ikke nogen gyldighed. Det er selvfølgelig domstolen, der skal afgøre det, men hvis ikke det er uomtvisteligt og bevidnet, så vil det være svært at overbevise dommeren.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitzner.