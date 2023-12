På decembers første dag blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai, anklaget for utroskab.

Anmelderen var den mand, hun få måneder forinden rejsen var gået fra. Den mand, som det i forbindelse med sagen kom frem, at hun var blevet gift med – og fortsat er gift med.

Det var tilbage i februar 2021, at Elvira Pitzner offentliggjorde, at hun havde fundet kærligheden i den ti år ældre iranske bokser Milad Saadati.

Måneden efter kunne Realityportalen dog dokumentere, at Milad Saadati stadig var gift med sin nu ekskone Haleh Sarvi, som han har en i dag 12-årig søn med.

Elvira Pitzner fastholdt dog, at Haleh Sarvi og Milad Saadati var blevet skilt.

Men det, hun påstod var skilsmissepapirer, viste sig blot at være en fuldmagt, hvor Milad gav Haleh den fulde forældremyndighed over sønnen og tilladelsen til at søge om skilsmissen.

Efterfølgende blev Milad Saadati og Haleh Sarvi dog skilt, for allerede i maj 2021 blev Milad Saadati i stedet gift med Elvira Pitzner ved retten i Dubai efter fire måneders forhold.

Det ægteskab har dog været hemmeligt for alle andre end de to, der boede sammen i Dubai stort set hele deres tre år lange forhold.

Den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner dannede i tre år par med den 36-årige iranske bokser Milad Saadati. I august i år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden, men i forbindelse med den verserende sag kom det frem, at de var blevet gift i 2021. Foto: Henrik R Petersen/Ritzau Scanpix

Flere af den nu 26-årige realitystjerne og den 36-årige boksers følgere undrede sig da også undervejs over, hvordan parret kunne bo sammen i Dubai, nu loven foreskriver, at man skal være gift for at gøre netop det.

'Den regel findes ikke,' påstod Milad Saadati i et svar til en af disse følgere.

'Vi har den største frihed under den bedste lov i verden, Sharialoven.'

Holdt ægteskabet hemmeligt

Elvira Pitzner fortalte tilsyneladende heller ikke sin familie om, at hun var blevet islamisk gift med Milad Saadati.

Hendes far, erhvervsmanden Hans Helmgaard Kristiansen fortalte for nylig, at han tvivlede på, at Elvira overhovedet vidste, at hun og Milad var blevet gift.

Dog hastede Elviras mor, diamanthandleren Katerina Pitzner, sammen med Elviras søster Thalia Pitzner, til Dubai, da de fik nys om, at det nu to og et halvt år lange ægteskab skulle stiftes.

»Det er faktisk ret alvorligt. Fordi vi har mistanke om, at hun har en eller anden idé om, at hun skal gifte sig i Dubai med sin kæreste, hun har kendt i fire måneder,« fortalte Katerina Pitzner om redningsaktionen i familiens realityprogram 'Diamantfamilien'.

For Katerina Pitzner ville sikre sig, at hendes datter vidste, at der var 'nogle helt andre' regler i Dubai.



»Mors største frygt ved, at Elvira flytter til Dubai, er, at hun kommer i fængsel dernede eller et eller andet, fordi hun har lavet noget haram,« forklarede Thalia Pitzner i samme program.

Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Elvira Pitzner forklarede så i sit eget Dplay-program 'Bare Elvira', at hun var blevet bevidst om de strenge regler, der er i Dubai.

»Du kysser ikke bare lige din kæreste på gaden, og du bor heller ikke med ham, eller kysser ham, eller har sex med ham, eller får børn med ham eller noget som helst, hvis I ikke er gift,« fortalte Elvira Pitzner i sit program.

»Det er faktisk strafbart – du kan blive udvist fra landet, få en kæmpe bøde eller komme i fængsel.«

Familien kunne ikke lide Milad

I den seneste sæson af Pitzner-familiens realityprogram fra 2022 stod det så klart, at familien ikke længere bakkede op om Elvira Pitzners forhold med Milad Saadati.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der er ikke nogen i familien, der bryder sig om din kæreste. Sådan er det. Vi har prøvet. Og vi har slugt en masse kameler, men nu er det ude i det åbne, og jeg står fandeme ved det,« udbrød Katerina Pitzner eksempelvis til datteren i programmet.

For offentligheden at se gik Elvira og Milad fra hinanden i august i år, hvor de begge bekræftede, at diamantdatteren havde afsluttet forholdet.

Elvira Pitzner er influencer og realitystjerne med et hav af programmer på cv'et. Foto: Per Lange / Ritzau Scanpix

Allerede dengang kom Milad Saadati med de samme hårde beskyldninger om tyveri og utroskab, som han nu fastholder som sit motiv for politianmeldelsen, der i yderste konsekvens kan sende Elvira og Mortada tre år i fængsel for sex udenfor ægteskabet.

»Jeg vil have den familie ned med nakken,« lød det fra Milad Saadati. Og blev siden gentaget.

Nu har Elvira Pitzner så siddet en dag i fængsel i Dubai, før hun lørdag aften 2. december blev løsladt mod kaution.

Hun tilbageholdes stadig i ørkenstaten, der har inddraget hendes pas, mens hun afventer sin retssag.

Den retssag, der altså er startet af hendes ekskæreste og tilsyneladende stadig nuværende mand, som har anmeldt hende for utroskab, fordi hun er rejst til Dubai med en anden mand.

Hvor sagen ender, ved ingen endnu. Men sikkert er det, da det engang rosenrøde forhold mellem Milad Saadati og Elvira Pitzner nu er koldt som is.