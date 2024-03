Den danske influencer Elvira Pitzner, der har været tilbageholdt i Dubai, er blevet frikendt for anklager om utroskab.

Det skriver Ekstra Bladet, der har talt med Elvira Pitzners forsvarer, Noura Taysser.

Elvira Pitzner var i Dubai med Mortada Haddad, som ligeledes er blevet frikendt i sagen.

På spørgsmålet om, hvornår Pitzner og Haddad kan få deres pas tilbage og forlade Dubai, lyder svaret fra advokaten ifølge Ekstra Bladet "snart".

Elvira Pitzner har siden starten af december været tilbageholdt i Dubai, hvor hun har været under anklage for utroskab af sin ekskæreste Milad Saadati.

B.T. har tidligere set dokumentation for, at Milad og Elvira er islamisk gift, og Elvira er derfor underlagt den lovgivning, der findes i Dubai.

Hendes mor, Katerina Pitzner, har igennem en længere periode været klar i mælet. Hun mener, at myndighederne ikke har gjort nok for at hjælpe hendes datter.

»Fra allerførste kontakt til både UM i København, konsulatet i Dubai og sågar vores udenrigsminister, har jeg fået svaret: »Vi gør, hvad vi kan«,« skrev den frustrerede mor, som fortsatte:

»De så da også til, da vi egenhændigt med lokale advokaters hjælp fik hende ud af fængslet efter de første tre døgn. Mon ikke det havde været mere korrekt at svare: »Vi gør ingenting. Men vi holder gerne øje med, hvordan I selv klarer jer«.«