Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører får skældud af sine tilhængere efter møde med en mørk kvinde.

Normalt kender danskerne Martin Henriksen som den stærkt indvandrer- og islamkritiske hårde hund i Dansk Folkepartis folketingsgruppe.

Men onsdag lagde partiets udlændinge- og integrationsordfører et billede på sin Facebook-profil, som har en anderledes imødekommende tone over for nydanskere: Han har mødt en mørklødet kvinde, som er medlem af Dansk Folkeparti.

»I dag har jeg haft besøg af Amina Sardar. Amina er medlem af Dansk Folkeparti bl.a. p.g.a. vores udlændingepolitik. Tak for en god snak og et godt møde«, skriver han på Facebook sammen med et billede af de to, som poserer arm i arm.

Opslaget får langt fra det bedste op i mange af Martin Henriksens Facebook-følgere, som for en stor del raser over hans accept af en mørklødet kvinde som medlem af Dansk Folkeparti.

»Hold nu kæft, tænk muslimer i DF intet dansk kan vi ha i fred. Føj for den.«

»Hun bliver ALDRIG dansker, så skal hun heller ikke være en del af jeres parti!«

»Så er det kørt!,5 kolonne kommer stille og roligt ind ad bagdøren.Tak for det DF.«

»Er der allerede den 1 april? Tillykke MH med kone nr2. Er durum rulle, kebab på menuen til DF's næste julefrokost?«

Sådan lyder et udpluk af de meget kritiske kommentarer, der er kommet på Facebook. Det har fået Martin Henriksen til at reagere og tage til genmæle.

Det gør han til en kommentar, der lyder: »Landsforræder - send hende retur«.

»Slap af. Amina skal ingen steder. Jeg bliver i øvrigt altid i godt humør, når jeg møder personer med indvandrerbaggrund, som har taget det danske til sig. Det kræver også mod at melde sig ind i Dansk Folkeparti. Det tager jeg hatten af for. Det skal vi have mere af! Tak til Amina,« skriver Martin Henriksen.

Over for BT uddyber han med, at der selvfølgelig er plads til mennesker med muslimsk baggrund i Dansk Folkeparti.

»Vi er kritiske over for islam for at sige det mildt, og så helst et stop for muslimsk indvandring. Men hvis man kan skrive under på DF’s politik, og islam ikke er det altdominerende i tilværelsen, så kan man godt være medlem hos os«, siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti tager et stort ansvar for at bekæmpe racisme i Danmark Martin Henriksen

Han roser Amina Sardar for at have sine meningers mod, og ærgrer sig over de negative Facebook-kommentarer.

»Dansk Folkeparti tager et stort ansvar for at bekæmpe racisme i Danmark, især i muslimske miljøer, hvor det er min opfattelse, at det desværre er meget udbredt, og der kommer nedladende bemærkninger om sådan en som Amina. Derfor er det også forkert at tegne et billede af, at der er mange DF’ere, som er kritiske over for det billede på Facebook. Jeg opfatter det modsatte,« siger DF-profilen.

»Amina bryder med nogle af de ting, som er i de muslimske kredse. Der vil altid være nogle danskere, der skriver noget tudetosset, men sådan er det jo desværre på Facebook. De rigtige DF'ere, som jeg kender, er meget positive over for billedet, siger Martin Henriksen..

Han lægger vægt på, at det ikke kun er danskere med danskklingende navne, som har kritiseret billedet. Adskillige Facebook-brugere med arabiskklingende navne har ligeledes angrebet mødet.

Blandt andet skriver en kvinde med efternavnet Hussain:

»Hun har solgt den (sin sjæl, red.) Jeg synes, det er skuffende at se, hvordan en ung kvinde kan støtte op omkring sådan en kujon, som ofte går imod menneskerettighedernes kerneværdier.«

Jeg betragter religion som en privat sag

Amina Sardar kalder sig selv 'en stolt DF'er' og oplyser til BT, at hun har været medlem af partiet i et år. Kritikken fra andre nydanskere preller af på hende.

»Ja, jeg har muslimsk baggrund, men jeg betragter religion som en privat sag, og jeg tager i øvrigt afstand fra sharia. Jeg bryder mig ikke om sharia, da det ikke er del af vores danske samfund. Og i forhold til de bemærkninger, der er på Facebook, så tager jeg det stille og roligt. Jeg har været til flere arrangementer i Dansk Folkeparti, og folk har været meget venlige,« skriver hun via Messenger.

Både hun og Martin Henriksen siger til BT, at der ikke var tale om et egentligt møde mellem parterne, men blot om en politiker, som mødte et medlem af partiet til en kort hilsen.