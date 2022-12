Lyt til artiklen

Bølgerne gik højt i fredagens episke VM-drama mellem Argentina og Holland.

Dommer Mateu Lahoz slyngede om sig med advarsler til de to lejre, hvis temperamenter var på kogepunktet i det meste af de 90 minutter, den forlængede spilletid og sågar både under og efter straffesparkskonkurrencen.

Og selv ikke verdensstjernen Lionel Messi kunne sige sig fri fra at være i sine følelsers vold, da han foran rullende kameraer fra TV-stationen TyC Sports langede heftigt ud efter hollændernes Wout Weghort.

»Hvad glor du på, idiot? Gå med dig!,« lød svadaen ifølge La Nacion fra den dampende vrede superstjerne, som ellers netop var gået videre fra VM-kvartfinalen.

Lionel Messi to Wout Weghorst after the match: “What are you looking at, dumby? Go back there, dumby. Get back there, yes!” pic.twitter.com/LaJlIgpaRy — SPORTbible (@sportbible) December 10, 2022

Og Messis rasen mod Weghorst startede ikke blot, da kameraerne kørte.

For kort forinden skulle Weghorst have opsøgt Messi og spurgt verdensstjernen, om de to skulle bytte trøje - hvilket fik Messi til at bede Weghorts putte trøjen et vist sted hen, skriver den spanske journalist Ricardo Inclan.

Årsagen til Messis vrede skal findes i, at den dobbelte målscorer Weghorst provokerede Messi i kølvandet på hollænderens udligning til 2-2 dybt inde i overtiden af den ordinære spilletid af opgøret.

»Nummer 19 (Weghorst, red.) kom ind og startede med at provokere os, han gik ind i os og sagde ting,« lød det fra Messi efter kampen.

Lionel Messi fejrede sit 2-0-mål mod Holland således. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Lionel Messi fejrede sit 2-0-mål mod Holland således. Foto: FRANCK FIFE

Men Wout Weghorst var ikke den eneste hollænder, som fik den rasende Messi at føle.

Den argentinske stjerne var nemlig også i klinch med den hollandske landstræner Louis Van Gaal efter kampen.

Klip på sociale medier viser Lionel Messi konfrontere Van Gaal, der noget uforstående ser til, inden assistenttræner Edgar Davids lægger sig imellem.

Ifølge den argentinske landstræner Lionel Scaloni havde Van Gaal provokeret Messi med en række udtalelser.

»Messi blev provokeret af Van Gaals ord. Han havde sagt, at vi ville være en mand mindre, når vi ikke havde bolden, men sådan gik det slet ikke,« siger Scaloni ifølge Voetbal International.

Fredagens kamp var fyldt med drama - og efter slutfløjt fik Denzel Dumfries et rødt kort, efter argentinerne hånede hollænderne. Læs mere og se billeder fra situationen HER.