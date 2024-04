Mandag gik 144 Arla-medarbejdere tidligt hjem, da man er utilfredse med lønaftalen.

Tirsdag fortsætter man arbejdsnedlæggelsen, skriver TV Midtvest.

Medarbejderne er fordelt på otte afdelinger rundt omkring i landet.

Striden mellem Arla og medarbejderne handler helt konkret om en lønstigning, som de 144 ansatte ikke mener, de har fået.

»Det er ikke sådan, at Arla ikke er blevet gjort opmærksom på vores utilfredshed. Jeg kan godt sige, at strejken ikke kan komme som en overraskelse,« siger Lone Elkjær, der er laborant og tillidsrepræsentant for sin faggruppe ved afdelingen Danmark Protein i Videbæk, til TV Midtvest.

Lone Elkjær forklarer videre, at medarbejderne burde have fået en lønstigning på 722 kroner om måneden sidste år.

Men lønstigningen endte i flere tilfælde med at blive modregnet i de ansattes personlige tillæg.

Arla har også kommenteret sagen:

»Vi er kede af situationen og ærgerlige over, at den aftalte overenskomst giver anledning til utilfredshed.«

Men Arla understreger, at man følger paragrafferne og overenskomsten.