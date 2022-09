Lyt til artiklen

En enorm ildkugle kunne ses på himmelen i Skotland og Nordirland onsdag aften.

Men var det en ufo, en meteor, en træt satellit – eller måske noget helt fjerde?

Det blev debatteret efter episoden, som fandt sted omkring kl. 22.00 lokal tid, og som kan ses i videoen herover.

Men nu har britiske videnskabsfolk nærstuderet videooptagelser for at fastslå, hvad det egentlig var, de hundredvis af mennesker spottede på aftenhimmelen.

Således konkluderer UK Meteor Network, at der var tale om en meteor, altså et stykke klippe fra rummet, som rammer jordens bane og brænder i atmosfæren, fordi luften foran objektet presses sammen og dermed bliver ekstremt varm.

»Den endelige analyse er klar. Ildkuglen over Nordirland og Skotland i går aftes var helt sikkert en meteor,« skriver UK Meteor Network via Twitter.

»Ildkuglen blev observeret i går, 14. september, over United Kingdom, varede i 20 sekunder, bevægede sig mod nordvest og passerede direkte over Belfast,« skriver man desuden.

UK Meteor Network konstaterer, at ingen synes at have observeret et eventuelt nedslag på Jorden.

Det ville i givet fald være fundet sted i Atlanterhavet omkring 50-100 kilometer vest for øen Islay, skriver man.