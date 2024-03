Jotam Confino vil fremover overveje sin ageren på sociale medier for sit eget mentale helbreds skyld.

Korrespondent Jotam Confino har de seneste dage rettet kritik af TV 2, der ifølge ham har "kasseret ham på en uværdig måde" efter hans tid på skærmen for mediet.

Nu har han fundet en ny arbejdsplads. Fra næste uge er Confino mellemøstkorrespondent på B.T.

Det siger ansvarshavende chefredaktør på B.T. Simon Richard Nielsen i podcasten "Q&CO" fra samme medie.

Korrespondenten har siden Hamas' angreb på Israel 7. oktober jævnligt tonet frem i TV 2's sendinger for at berette om krigen fra Israel.

Mandag aften lød det dog fra udlandschef på TV 2 Jakob Vissing, at journalist Rasmus Tantholdt blev mediets nye mellemøstkorrespondent. Hvilket blev mødt med stor utilfredshed fra Confino, der har været ansat som freelancer på TV 2.

- TV 2 har kastet mig for løverne og vendt mig ryggen, når jeg havde allermest brug for dem. Jeg har leveret et eksemplarisk stykke arbejde. Jeg har sat mit liv og mit mentale helbred på spil, jeg har stået på hovedet for dem og arbejdet 16 timer i døgnet. Og så kasserer de mig på en meget uværdig måde, siger han til Weekendavisen tirsdag.

Jotam Confino, der har en israelsk far, er på primært sociale medier blevet beskyldt for at være proisraelsk i sin dækning.

Korrespondenten, som ifølge Journalisten har en fast freelanceaftale med CBS News, har selv været meget aktiv på sociale medier og svaret tilbage på den kritik, der har været rettet mod ham.

Chefredaktøren på B.T. bliver spurgt i "Q&CO" om, Confino må fortsætte sin aktivitet på sociale medier.

- Der er ikke udstedt nogen fatwa, der gør, at nu skal han logge af Facebook. Jeg har hans ryg, siger chefredaktøren ifølge B.T.

Dog siger Confino selv i podcasten, at han vil tænke over sin adfærd på sociale medier fremover af hensyn til sit eget mentale helbred, og derfor også lade være med at tage "langt de fleste kampe".

