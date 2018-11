Kender du det øjeblik i bilen på vej hjem fra en middag hos jeres bedste venner. Du og din partner taler ivrigt om jeres venners ægteskabelige udfordringer, og pludselig føler I jer meget tæt forbundne? I gode 10 minutter kan I flygte fra egne problemer og mødes i total enighed om, at det er de andre, der har det helt ad helvede til.

Problemet er bare, at det er som at pisse i bukserne på en vinterdag. For umiddelbart efter fyldes bilen som regel af en larmende tavshed som udtryk for dét, I begge to godt ved - nemlig at I er lige så meget på skideren som dem, I netop har diskuteret.

Egen lykke er som sagt god, men ens venners ulykke er bestemt heller ikke at foragte. Så længe de bliver sammen, vel at mærke.

For går de fra hinanden, er det noget bøvl. Så går bordplanen ikke længere op, og man aner ikke, hvem man skal invitere til sin fødselsdag. Man starter selvfølgelig med at sige, at man ikke vil tage parti, men ender alligevel med at se den ene og ikke den anden.

Når det gælder Angelina Jolie og Brad Pitt, så ser jeg i overført betydning kun Brad. Angelina røg ud af vennekredsen hurtigere, end du kunne tælle til to. Hun var en bitch, besluttede jeg og halvdelen af jordens befolkning prompte, da hun forførte den uskyldige Brad og tog ham fra vores søde veninde Jennifer Aniston.

Vi piger har ikke meget tilovers for kvinder, der stjæler andre kvinders mænd, og Brad Pitt var ikke kun Jennifers mand - han var vores allesammens.

Vi forelskede os i ham ved første øjekast, som var i vejkanten iført meget stramme jeans i filmen 'Thelma og Louise'. Sidenhen holdt han forelskelsen ved lige som førsteelsker i en række store film. Personligt glemmer jeg aldrig elskovsscenen i 'Meet Joe Black', hvor han spiller døden forklædt som en naiv og uskyldig Brad Pitt, der aldrig havde haft sex før - det blev et tilbagevendende scenarie i min og formodentlig en hel generation af kvinders seksuelle fantasier.

Så jeg ved, han er uskyldig - jeg har oplevet det et hav af gange på egen krop. Jolie var skurken. Punktum.

Angelina og Brad mødte hinanden under optagelserne til 'Mr. og Mrs. Smith', mens Brad var stadig var gift med naboens datter Jennifer. Angelina var den vilde femme fatale med tatoveringer og motorcykel, der var kendt for at have ædt og fortæret sine tidligere co-stars. Hendes første ægtemand, Jonny Lee Miller, blev hun viet til iført latexbukser og hvid T-shirt med hans navn skrevet i blod. Næste ægtemand var Billy Bob Thornton. Ham nappede hun fra Laura Dern og holdt blodtraditionen ved lige, da de bar hinandens blod i ampuller om halsen. Så mødte hun Brad, og han havde ikke en chance.

Og i årene, der fulgte, forstærkedes billedet af den altdominerende Jolie og den uskyldige Pitt, der nærmest forsvandt under hendes skygge: Hun blev megastjerne, og udefra så det ud til, at det var hende, der satte dagsordenen. Hendes mærkesager, hendes film, hendes unger - med Pitt halsende bagefter. Det var ikke svært at vælge side, da de for to år siden offentliggjorde, at de skulle skilles efter 12 år sammen og to års ægteskab.

Men det er svært som udenforstående at vide, hvad der foregår bag lukkede døre. Selv vores nærmeste venners parforhold har hemmeligheder, vi ikke kender til, og derfor gør vi også klogest i ikke at vælge side. Med Brad og Angelina var jeg måske også lidt for hurtig på aftrækkeren.

I hvert fald er der siden kommet en række andre historier frem om Brad Pitts rolle i skilsmissen. Selv har han været ude og indrømme et alkoholmisbrug, der har været rygter om manglende børnebidrag, og så var der også en mystisk hændelse om bord på deres privatfly, som resulterede i, at sønnen Maddox ikke længere ville se ham, og at FBI iværksatte en undersøgelse.

Sagen er i dag droppet, og Pitt og Maddox er genforenet, men skilsmissen er stadig ikke afsluttet.

Den 4. december begynder retssagen om forældremyndigheden over de seks børn og deres ejendom. Jolie vil have hele forældremyndigheden, og der er ingen ægtepagt, som på forhånd kan afgøre, hvem der ejer hvad. Så der er lagt i ovnen til et socialrealistisk juleeventyr hos familien Pitt/Jolie. Imens kan vi andre så kravle op i sofaen og putte os ind til hinanden, mens vi luner os lidt ved tanken om, at vi da har det meget bedre.

Men når julefrokosten skal planlægges, så husk lige at invitere den del af vennekredsen, I har sagt farvel til, fordi I alligevel er kommet til at vælge side.