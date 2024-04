Det er utrolig varmt i Thailand i disse uger.

Så varmt, at temperaturen blandt andet har været over 50 grader i hovedstaden Bangkok.

Og det er dybt problematisk, for mange har fået hedeslag i byen i marts og april.

Ifølge Sundhedsministeriet i Thailand har den ekstreme varme kostet 30 menneskeliv fra marts til slutningen af ​​april i år, oplyser en talsmand for landets sundhedsmyndigheder.

Til sammenligning kostede varmen 37 liv hele sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Onsdag blev der målt godt 40 grader celsius i Bangkok, men senere på ugen forventer myndighederne, at temperaturen vil stige til mindst 52 grader celsius.

April er normalt den varmeste måned i Thailand og andre lande i den asiatiske region, men dette forår er unormalt varmt, blandt andet som følge af vejrfænomenet El Niño.

Klimafænomenet El Niño rammer med jævne mellemrum, hvor det tropiske Stillehav bliver så varmt, at det påvirker atmosfæren. Det giver kraftigt nedbør nogle steder og tørke andre steder.

Den globale opvarmning bidrog til rekordhøje temperaturer på verdensplan sidste år, og eksperterne fastslår, at temperaturerne stiger hurtigst i Asien.

I de kommende dage advarer sundhedsmyndighederne i Thailand om 'ekstremt farlige' temperaturer i Bangkok-området og opfordrer syge og ældre til at blive indendørs og sørge for at drikke rigeligt med væske.

Den gamle temperaturrekord i Thailand blev sat sidste år og lød på 44,6 grader.