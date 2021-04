Når Trine Dahl Klubien kigger på dagens ordrer, er det ikke usædvanligt, at hun bliver mødt af stjernestøv.

Trine er nemlig blomsterkunstner, eller såkaldt florist, og hendes firma, Blomst Los Angeles, har etableret sig solidt i den sydcaliforniske muld, hvor Hollywoods kreative elite er vilde med hendes unikke buketter.

»Jeg har lige afleveret en til Gwyneth Palthrow, og Sharon Stone arbejder jeg rigtig meget for. Hun er enormt sød og tager tit selv imod, når jeg kommer. Kylie Jenner, Billy Crystal og Foo Fighters har jeg også lavet buketter til, og for mange af mine kunder leverer jeg også til forretningsforbindelser og venner. For Katy Perry, der var min første kendte kunde, lavede jeg eksempelvis engang en buket til Rihanna, hvor der fulgte et ret naughty fødselsdagskort med,« afslører Trine Dahl Klubien.

Hun flyttede i 2014 fra Danmark til Los Angeles sammen med sin dengang syvårige søn, Miles. Årsagen til det transatlantiske ryk var forholdet til landsmanden Jørgen Klubien, der udover at være forsanger i den legendariske popgruppe Danseorkesteret har boet i Los Angeles siden teenageårene og har haft en bemærkelsesværdig karriere som animator på blandt andet 'Løvernes konge', 'The Nightmare Before Christmas' og 'Biler'.

Parret mødte oprindeligt hinanden i København, men efter et års tid med langdistanceforhold besluttede Trine sig for, at kærlighedseventyret skulle have en rigtig chance.

»Jeg tænkte, at Miles og jeg altid kunne tage tilbage, hvis det ikke gik. Men det gjorde det jo heldigvis,« fortæller 49-årige Trine, der i dag deler vielsesattest og efternavn med den 13 år ældre Jørgen Klubien.

Udover parret selv og Trines søn består familien af Jørgens to børn på 16 og 18 år. De er født i Californien, men bor nu hos deres mor i København og veksler mellem Danmark og USA, som det passer ind i forhold til ferier og skole.

»Selvfølgelig skulle vi lige finde vejen sammen, da Miles og jeg flyttede hertil, men vi har fået et rigtig godt femkløver og har en masse dejlige oplevelser sammen. Lige nu er min steddatter her for at gå et år i high school, og det er så hyggeligt,« siger Trine, der er uddannet grafiker, men efter noget tid i reklamebranchen skiftede spor.

Siden har den autodidakte florist gennem tiden haft tre blomsterforretninger i København og Charlottenlund.

Tanken om at blive hjemmegående husmor i USA lå hende fjernt, men det har krævet hårdt arbejde at etablere sit navn i millionbyen. De seneste par år er hendes firma dog bogstavelig talt blomstret op. Succesen forklarer hun med sit blide farvevalg og sin skandinaviske æstetik.

»Mine buketter ser naturlige ud og har et let, drømmende udtryk, de ikke er vant til her,« siger Trine, der knokler seks dage om ugen fra morgen til aften.

»Det er skidesjovt, selvom jeg godt kan mærke, at det med alderen er krævende at stå op i så mange timer. Men Jørgen er heldigvis sød til at hjælpe. Han rydder op efter mig i det værksted, jeg har indrettet herhjemme, og nogle gange bringer han også ordrer ud.«

Trods travlheden har hun det fint med ikke at have ansatte. På den måde sikrer hun, at hendes personlige udtryk bliver bevaret, og der er i øvrigt heller ikke plads til flere i hendes lille studio, siger hun grinende.

Under opstarten leverede hun tit blomsterarrangementer til Hollywood-events og bryllupper, men i dag foretrækker hun at sende sine små kunstværker ud til private modtagere.

»Det er dejligt at være positiv budbringer hver dag, og jeg får de sødeste tilbagemeldinger. Og så elsker jeg alle de kort, jeg skal skrive for kunderne. Det er tit meget store følelser, der er i spil med dramatiske undskyldninger, lykønskninger eller kærlighedserklæringer,« forklarer Trine Dahl Klubien, der om få måneder rejser til Danmark med resten af familien – akkurat som de gør hver sommer.

De skal tilbringe en lang periode i sommerhuset i Nordsjælland, og efter et hektisk år med blomster og buketter i Los Angeles ser Trine Dahl Klubien frem til at slappe af.

»Vores hus er endelig sat i stand, så det bliver første gang, vi ikke skal hjem og ordne alt muligt. Men lad os nu se. Både Jørgen og jeg har alt for meget energi til at ligge i en liggestol, så vi ender sikkert med at finde på nye projekter, og hvis corona tillader det, Jørgen også en turné, han får travlt med.«