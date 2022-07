Lyt til artiklen

En længe ventet ferie er endt i en tragedie for en italiensk familie på et populært familieresort i Egypten.

En 6-årig dreng har mistet livet som følge af en voldsom omgang madforgiftning.

En madforgiftning så slem, at drengens 46-årige far, Antonio Mirabile, fortsat kæmper for sit liv på hospitalet. Det skriver The Mirror.

Den 6-årige var på badeferie med sin far og gravide mor, hvor de boede på det turistede resort, der ligger langs sydspidsen af Sinai halvøen og ud til Det Røde Hav.

Da drengen får madforgiftning, oplever han smertefulde mavekramper og voldsomme opkastninger.

Efterfølgende bliver faren også hårdt ramt, mens moren kun oplever milde symptomer.

På grund af sygdommen, vælger familien at forlænge deres ferie og spise tabletter mod madforgiftningen – en behandling, der desværre har vist sig ikke at virke.

For kort tid efter bliver en ambulance tilkaldt for at tilse drengen, der har fået hjertestop. Lægerne forsøger sig med livreddende behandling i over en time, men formår ikke at få liv i drengen igen.

Samtidig bliver drengens far indlagt med symptomer på begyndende nyresvigt.

De pårørende til familien har siden da forsøgt at få faren og moren transporteret hjem til Italien – dog uden held, da de har svært ved at få udleveret de rette papirer fra hospitalet.

»Vi ser ingen flugtveje fra dette mareridt. Vi vil gerne opleve vores smerte sammen hjemme i Italien, men vi ved ikke, hvordan vi skal gøre det,« lyder det fra morens bror, Roberto Manosperti.

En obduktion er blevet fortaget af drengen, men det er fortsat ukendt, hvilken fødevare der har gjort familien syge.

Det er ikke første tragedie, der rammer det populære feriested. I sidste uge døde en turist efter at have mistet en arm og et ben i et forfærdeligt hajangreb.