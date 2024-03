En kvindelig paraglider mistede søndag formiddag livet i en tragisk ulykke i de tyrolske alper.

Den tyske kvinde blev kort efter take off ramt af et vindstød og kolliderede derefter med en svævebane i byen Hopfgarten i Brixental.

Det skriver Bild.

Sammenstødet betød, at kvinden styrtede ned på den delvist snedækkede bjergskråning.

Redningsfolk kæmpede for kvindens liv, men forgæves.

Hun døde på stedet af sine kvæstelser.

Tre personer i gondolen blev også såret.