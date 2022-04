Det er skrækscenariet: At Vesten – og altså Danmark – skal ende i en direkte krig med Rusland, hvis situationen i Ukraine skulle eskalere.

Men det er allerede sket.

For ifølge en opsigtsvækkende udtalelse fra en tidligere oligark har Vladimir Putin længe haft den opfattelse, at NATO, Vesten, USA, EU faktisk er i krig med Rusland.

»Putin sagde helt fra begyndelsen, at krigen inkluderer dem,« siger Mikhail Khodorkovskij i et interview med Bloomberg.

Mikhail Khodorkovskij. Foto: Bernd von Jutrczenka Vis mere Mikhail Khodorkovskij. Foto: Bernd von Jutrczenka

Vi skruer lige tiden tilbage til 24. februar, da invasionen af Ukraine begyndte. Her henvendte den russiske præsident sig i en tale direkte til omverdenen, da han annoncerede den 'særlige militære operation' i Ukraine:

»Til alle, som kunne overveje at blande sig udefra: Hvis I gør det, vil I blive mødt med konsekvenser, der er større end noget, I før har stået over for,« lød det.

følge Mikhail Khodorkovskij har Vesten ikke forstået, at set fra et russisk synspunkt fører de vestlige lande reelt krig mod Rusland på grund af de mange sanktioner og den store militære hjælp til Ukraine.

Også selv om de NATO-allierede meget hårdt sondrer mellem et angreb på et NATO-land og et angreb på et ikke-NATO-land, som Ukraines status jo er.

Alt det betyder dog ikke noget for Vladimir Putin, siger Mikhail Khodorkovskij.

For i interviewet med Bloomberg lyder det, at den russiske præsident endda »mener, at NATO er svag og ikke engang vil forsvare de baltiske lande«.

Og Letland, Litauen og Estland er altså NATO-medlemmer.

Hvis det skulle ske, skulle Vladimir Putin være af den opfattelse, at »NATO vil kollapse og den globale amerikanske indflydelse vil falde sammen«.

Mikhail Khodorkovskij var tidligere Ruslands rigeste mand som topchef for olieselskabet Yukos, men han kom på kant med Vladimir Putin og endte i fængsel med en straf for skatteunddragelse. Yukos blev overtaget af den russiske stat.

I dag er han en skarp kritiker af det russiske styre.