Det var ikke kun Ukraine, som Vladimir Putin pegede på i nat.

Da den russiske præsident uventet gik på tv og lancerede sine troppers invasion af nabolandet, kom han også med en utvetydig advarsel til omverdenen.

»Til alle, som kunne overveje at blande sig udefra: Hvis I gør det, vil I blive mødt med konsekvenser, der er større end noget, I før har stået over for,« lød det fra Vladimir Putin.

Advarslen kom efter at han havde annonceret sin beslutning om en »militær operation« i Ukraine:

Advarslen kom efter at han havde annonceret sin beslutning om en »militær operation« i Ukraine:

Russere ser Vladimir Putins tv-tale. Foto: SERGEI ILNITSKY

»Rusland kan ikke eksistere med den konstante trussel fra det ukrainske territorium. Vi har ingen anden mulighed for at beskytte vores folk end den, vi har taget brug af i dag,« sagde Vladimir Putin direkte til det russiske folk.

Det lød også, at Rusland ikke har planer om at besætte ukrainsk territorium, men at »Rusland vil reagere med det samme, hvis udenlandske magter blander sig«.

Samtidig opfordrede Vladimir Putin de ukrainske tropper til at »lægge deres våben og gå hjem«.

»Enhver blodsudgydelse vil være Ukraines ansvar,« sagde han.

Ordene faldt kun få øjeblikke efter, at FNs generalsekretær, António Guterres, ved et møde i sikkerhedsrådet i New York havde kommet med en bøn til den russiske leder.

»Hvis en operation virkelig er i færd med at blive forberedt, har jeg kun en ting at sige fra bunden af mit hjerte,« sagde António Guterres:

»Præsident Putin, stop dine tropper fra at angribe Ukraine. Giv freden en chance. Alt for mange er allerede døde.«

Det russiske indtog i Ukraine er torsdag morgen blevet mødt med fordømmelse fra Vesten.

Antonio Guterres nåede lige at komme med en bøn til Rusland og Vladimir Putin inden angrebet. Foto: CARLO ALLEGRI

»Endnu engang har Rusland på trods af vores gentagne advarsler og utrættelige forsøg på at føre diplomati valgt aggressionens vej over for en selvstændig nation,« siger NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg.

USAs præsident, Joe Biden, siger: »Præsident Putin har valgt en overlagt krig, som vil medføre katastrofale tab af liv og menneskelige lidelser. Rusland er ene og alene ansvarlig for den død og ødelæggelse, som angrebet vil medføre.«