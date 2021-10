En amerikansk jury har torsdag sigtet en tidligere chef for Boeing testpiloter for at have givet forkerte resultater til dem, der skulle certificere flyene af 737 MAX-typen.

Det var den samme flytype, som senere var involveret i to fatale flystyrt.

Den 49-årige Mark Forkner var manden, som var kontaktperson mellem flyfabrikken Boeing og den føderale flyadministration (FAA). Han var med til at beslutte, hvordan piloterne skulle trænes i at flyve det nye fly. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Forkner 'gav FAA falsk materiale, ikke akkurat og ikke komplet information om en ny del af flykontrollen for Boeings 737 MAX. Det styresystem kaldtes MCAS, og det fik skylden for de to flystyrt i 2018 og 2019'. Det fortæller det amerikanske justitsministerium i en udtalelse.

Her er et fly af typen Boeing 737 MAX, der bliver fløjet af FAAs Steve Dickson den 30. september 2020. Det lander hos flyfabrikken i Seattle, Washington i USA. Foto: JASON REDMOND

Forkner havde i 2016 opdaget en stor ændring i MCAS, der skulle forhindre flyet i at stalle. Men han valgte bevidst ikke at dele oplysningen med FAA.

Det betød, at FAA ikke inkluderede nogen reference til MCAS i hverken et kritisk dokument eller i træningsmanualen for piloterne.

Forkner bliver også beskyldt for at konspirere mod de kunder, som ville købe 737 MAX-flyet, ved at tilbageholde officiel information.

Ifølge dokumenter der blev offentliggjort i starten af 2020, så pralede han af, at han kunne snyde sine kontakter i FAA, som kunne give ham en certificering af MCAS.

Flytypen 737 MAX blev formelt certificeret i marts 2017. Men den blev sat tilbage på jorden igen i 20 måneder efter de to flystyrt, som i alt kostede 346 mennesker livet.

I begge tilfælde var fejlen, at MCAS var gået amok. Det skete på grund af en forkert information, der kom fra en sensor på flyet.

Først i slutningen af 2020 blev softwaren i MCAS opdateret, og flytypen kom igen på vingerne. Boeing har erkendt fejlen og betalt mere end 16 milliarder kroner i erstatning til ofrene.

Forkner blev formelt sigtet i torsdags. Hvis han findes skyldig, risikerer han op til 100 år i fængsel.