Hvordan i al verden det kunne ske, er fortsat en gåde.

Men tragedien er et faktum.

En mand faldt mandag overbord fra en luftballon, da denne svævede i cirka 500 meters højde.

Det skriver TMZ.

Det var angiveligt en sådan ballonkurv, som en mand faldt ud af og blev dræbt i Australien. Foto: Diego Fedele/EPA/Ritzau Scanpix

Uheldet fandt sted i en forstad til Melbourne, og manden var død på stedet.

Luftballonen havde svævet 30 minutter, da ulykken indtraf.

Liget blev fundet i et beboelsesområde.

Flere øjenvidner hørte et brag, men de opdagede først, at den var helt gal, da de hørte sirener fra politi og ambulancer.

Hændelsen fik flere elledninger til at gå ned.

Politiet mener ikke umiddelbart, at der er sket noget kriminelt, men man har haft travlt med at afhøre de andre chokerede passagerer i luftballonen for at finde ud af, hvad der er sket.

National Commercial Hot-Air Ballooning Industry og Australian Ballooning Federation forsikrer, at luftballonernes kurve er designet til at forhindre, at passagerer falder ud. Så det er for dem et mysterium, hvad der er sket i den kommercielle luftballon.

Det er den anden dødsulykke med en luftballon i 2024.

I januar mistede fire mennesker livet ved en ulykke i Arizona.