Tsakhia Elbegdorjs stikpille til Vladimir Putin er baseret på lige præcis det, som den russiske præsident selv ofte bruger som sit vigtigste argument: Historik.

For den tidligere præsident for Mongoliet er nådesløs i det opslag, han har lavet på det sociale medie X.

Her viser han en række geografiske kort frem.

De viser alle, hvor enormt det mongolske rige var helt tilbage i især 1200-tallet. Dengang havde det opslugt store dele af det nuværende Rusland, og også Ukraine. Samt Kina. Se opslaget her:

After Putin s talk. I found Mongolian historic map. Don t worry. We are a peaceful and free nation pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024

»Efter Putins snak fandt jeg et historisk kort over Mongoliet,« lyder det indledningsvist på X fra Tsakhia Elbegdorj, der så finurligt tilføjer:

»Men bare rolig. Vi er en fredelig og fri nation.«

Kommentaren relaterer sig sandsynligvis til det nylige interview, som Vladimir Putin har givet til den amerikanske tv-vært Tucker Carlson.

Her gav den russiske præsident – igen – en historietime i, hvorfor Rusland på baggrund af flere hundrede års historie ganske enkelt har ret til at invadere Ukraine. Og hvorfor Ukraine retmæssigt er en del af Rusland.

Tsakhia Elbegdorj var præsident for Mongoliet fra 2009 til 2017. Foto: Byambasuren Byamba-Ochir/AFP/Ritzau Scanpix

Og derfor gør Tsakhia Elbegdorj lige opmærksom på en anden del af historien, som Vladimir Putin altså aldrig nævner.

At Mongoliet faktisk har kontrolleret store del af Rusland og på den led kunne hævde, at områderne egentlig burde høre under nabolandet i dag.

Touche.

I dag er Rusland suverænt verdens største land målt på areal, og landet er næsten dobbelt så stort som hvert af de næste på listen: Canada, Kina og USA.

Mongoliet er verdens 19. største land, og er i dag knap 11 gange mindre end Rusland.