Spørger man talspersonerne for den russiske top, så har man nedkæmpet modstanden på russisk jord for længst.

Men den proukrainske milits Freedom of Russia Legion, der består af russiske frivillige, lægger fortsat billeder af kampe på russisk jord op på sociale medier. Senest har de opgjort fjendens tabstal. Og de er voldsomme.

Dræbte: 613 soldater. Sårede: 829 soldater. Tilfangetagne: 27 soldater.

Og det er bare begyndelsen på listen, der også tæller store mængder udstyr.

Optællingen er foretaget af den proukrainske milits ved navn Freedom of Russia Legion og lagt på militsens Telegram-profil.

Listen er et bud på de tab, som har ramt russiske styrker, siden Freedom of Russia Legion og to andre militser bestående af russiske soldater 13. marts gik ind over grænsen fra Ukraine til Rusland.

Her er målet på den helt lange bane at komme af med den russiske præsident, Vladimir Putin, og stoppe den genvalgte præsidents krig mod Ukraine.

Freedom of Russia Legion, The Russian Volunteer Corps og Siberian Batalion er de tre grupper, som fortsat beskriver, hvordan de kæmper på russisk jord.

På Telegram og andre sociale medier har man da også over flere dage kunnet følge med i deres fremskridt, som indtil videre er ganske små målt i område, de skal have besat.

Men det er altså ikke småt med den mængde personel og udstyr, de påstår at have dræbt og ødelagt hos den russiske hær.

Listen fortsætter nemlig:

7 kampvogne

20 infanteri kampkøretøjer

6 Howitzer-artilleripjecer

4 pansrede mandskabsvogne

2 pansrede køretøjer

57 forskellig slags køretøjer (tung og let)

Og listen bliver ved. Også med udstyr, der ikke er tilintetgjort men blot ødelagt i et omfang, så det er ukampdygtigt, som det beskrives.

»Over de seneste dage har den begrænsede militære operation i Belgorod og Kursk-regionerne mod Putins tropper betydet enorme tab af mandskab og udstyr for fjenden. Kremls soldater er demoraliserede af de mange dødsfald blandt deres kollegaer, der er blevet ofre for Putins syge ambitioner,« skrives det indledningsvist i opslaget mandag morgen.

Det har ikke været muligt for B.T. at verificere de beskrevne tabstal, der i et større perspektiv ikke er katastrofale for Rusland, der mister langt mere udstyr i krigen i Ukraine.

Men det ødelagte udstyr og de dræbte soldater er heller ikke den største sejr for Freedom of Russia Legion.

Et billede, der skal vise en kampvogn fra Freedom of Russia Legion på russiske jord. Foto: X Vis mere Et billede, der skal vise en kampvogn fra Freedom of Russia Legion på russiske jord. Foto: X

Det beskrives i opslaget på Telegram.

»Vi har også ramt steder, hvor militærpersonel samledes, ammunitionsdepoter, skyttegrave, tv-tårne, mobilkommunikation-stationer og en bro,« lyder det, inden pointen kommer:

»Men den største skade har vi påført Putins image som en person, der kunne holde situationen under kontrol.«

De tre militsers angreb på Rusland foregår stadig ganske tæt på den russisk/ukrainske grænse.

Senest kunne Kyiv Independent beskrive, at Siberian Batalion har overtaget en administrationsbygning i landsbyen Gorkovskii, der ligger i Rusland ikke langt nord for den ukrainske storby Kharkiv.