Da amerikanske Michelle Lespron vendte tilbage til sit hjem i Arizona efter en ferie, blev hun mødt af et usædvanligt syn.

For da hun løftede toiletbrættet, blev hun chokeret over at finde en uventet gæst.

En slange havde nemlig slået lejr i hendes toilet, skriver ABC News.

»Årh min gud, det er mit værste mareridt,« siger Michelle Lespron.

Samme aften forsøgte hendes far at fjerne slangen, men den trak sig væk. Næste morgen ringede hun derfor straks efter Rattlesnake Solutions, som er et firma, der har erfaring med at fjerne slanger fra private hjem.

En video postet af en medarbejder fra firmaet viser, hvordan man i 20 sekunder trækker den lange slange ud fra toiletkummen, hvorefter den hvæser direkte mod kameraet.

Det tog cirka tre forsøg at hive den sorte slange ud af toilettet. Den blev efterfølgende målt til at være over en meter lang.

Ifølge Bryan Hughes, der er ejer af Rattlesnake Solutions, er det ikke første gang, at man finder den slags slange i folk private hjem.

For Michelle Lespron har episoden satte dybe spor. Det tog hende tre uger før hun turde bruge det specifikke toilet igen.

Hun sørger desuden for aldrig at gå ind på badeværelset i mørke og sørger for at løfte låget på toiletkummen langsomt.