6. marts 1959 blev den niårige Candice 'Candy' Rogers brutalt myrdet.

Den lille pige kom aldrig hjem, da hun havde været ude for at sælge slik for sin spejderklub i Spokane i Washington.

Omtrent 1.200 frivillige samledes i dage efter for at lede efter den forsvundne pige. Nogle af dem fandt æsker med mintchokolader langs gaden, hvilket gav en indikation af, hvilken retning hun var gået. Selv det amerikanske luftvåben assisterede den store eftersøgning med en helikopterbesætning for at scanne landet fra oven.

Knapt to uger senere, den 21. marts, var to piloter fra den nærliggende Fairchild Air Force-base på jagt i skoven ud for Old Trails Road – omkring 11 kilometer fra Candice Rogers hjem – da de opdagede et par pigesko. Da de vendte tilbage til basen berettede de om deres resultater og frygtede, det havde noget med det forsvundne barn at gøre.

Dagen efter blev en ny eftersøgning indledt og kort tid efter blev liget af niårige Candice Rogers fundet. Begravet under en lille bunke gran.

Efterfølgende konkluderede politiet, at pigen var blevet voldtaget og dernæst kvalt med sit eget tøj.

Flere generationer af efterforskere har været på sagen. Uden held. For Candice Rogers morder blev – trods tusindvis af tips – aldrig fundet.

Indtil nu.

Det var i dette område, Candice Rogers blev fundet. Vis mere Det var i dette område, Candice Rogers blev fundet.

I starten af 2021 indsendte laboratorieeksperter fra Washington State Police en sædprøve indsamlet fra Candice Rogers' tøj. Prøven blev – ifølge en pressemeddelelses fra politiet – sendt igennem en slægtdatabase, som viste sig at føre politiet til gerningsmanden, John Reigh Hoff.

Men Hoff tog sit eget liv i 1970. Derfor fik politiet lov til at grave hans lig op for at få fat i hans dna, så de kunne sikre sig, at det virkelig var ham, der stod bag det brutale drab.

Dna-prøverne fra liget matchede med sæden fra Candice Rogers tøj, og dermed blev det – efter mere end 62 år – fastslået, hvem der voldtog og dræbte den niårige spejder.

John Reign Hoff var i 20erne, da den grusomme hændelse fandt sted.

Ligesom Candice Rogers var han vokset op i Spokane og boede blot en kilometer fra pigens familie.

På trods af, at han aldrig har været mistænkt i mordsagen, har han flere gange været i politiets varetægt.

Første gang, da han – få år efter mordet – blev idømt seks måneders fængsel for et overfald, hvor han forsøgte at røve en anden.

Desuden har han angiveligt overfaldet en kvinde. Her skulle han have klædt hende af og bundet kvinden med sit eget tøj, for dernæst at tage kvælertag, før han flygtede.