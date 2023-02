Lyt til artiklen

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har været ude med riven og blandt andet anklaget Danmark for at opføre sig 'uforskammet'.

Nu reagerer USA.

Lavrov gav for lidt over en uge siden udtryk for, at han er alt andet end tilfreds med Danmarks – og Sveriges – ageren i tiden efter eksplosionerne, som ødelagde de to gasrørledninger Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Han var især fortørnet over, at hverken Danmark eller Sverige – ifølge den russiske udenrigsminister – har besvaret russiske henvendelser, hvor landet tilbyder at stille en kontaktperson til rådighed i efterforskningen af, hvem der stod bag eksplosionerne – en efterspørgsel som Rusland ifølge Lavrov forgæves har rykket for et svar på én gang om måneden siden da.

»Sig dog i det mindste til ham (den russiske premierminister Mikhail Misjustin, som ifølge Lavrov sendte henvendelsen til Danmark og Sverige, red.); 'Ja, hr. premierminister, vi har modtaget din anmodning, men vi har travlt i øjeblikket'. Men ikke engang det har vi fået. Jeg anser det for at være uforskammet,« lød anklagen fra Lavrov ifølge det russiske nyhedsbureau Sputnik.

Nu forholder USA sig til konflikten om efterforskningen.

USAs viceudenrigsminister for politiske anliggender, Victoria Nuland, afviser, at USA vil blande sig i striden om, hvem der skal – eller ikke skal – deltage i efterforskningen af eksplosionerne:

»Det er ikke vores beslutning. Beslutningen ligger hos de lande, som har en del af denne rørledning (på deres territorium, red.). Så det er deres valg, om Rusland skal deltage eller ej, ikke vores,« siger hun til det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Sådan så det ud, da gassen strømmede ud af gasforbindelsen Nord Stream 2 ved Bornholm. Billedet er taget 27. september 2022. Foto: Forsvaret/Ritzau Scanpix

Temaet blev glohedt efter, at den Pulitzer-vindende amerikanske journalist Seymour Hersh i et kontroversielt og kritiseret blogindlæg har givet USA skylden for sabotagen mod de russiske gasledninger Nord Stream 1 og Nord Stream 2 – på baggrund af oplysninger fra én anonym kilde.

Siden lækagerne opstod efter eksplosioner på gasledningerne i september 2022, har Rusland stædigt fastholdt, at der var tale om en terrorhandling, som landet nægter at stå bag. Og efter Seymour Hersh' blogindlæg har Ruslands ambassade i USA i et Facebook-opslag forlangt, at amerikanerne beviser, de ikke stod bag.

Både Det Hvide Hus og andre graverjournalister har på det kraftigste afvist Seymour Hersh' påstand om, at USA stod bag eksplosionerne på de to gasrørledninger.

Det samme gør Victoria Nuland.

Overfor Tass fortæller hun, at der er en efterforskning i gang i de lande, som har gasrørledningerne på deres territorium – herunder Danmark og Sverige.

»Vi vil få det at vide, når denne efterforskning er afsluttet, men jeg vil gerne definitivt understrege, at USA intet havde at gøre med eksplosionerne. Absolut intet,« siger hun.

Overfor B.T. har to danske eksperter tidligere udtalt, at de er temmelig sikre på, at USA ikke står bag – og at pilen i stedet peger på Rusland.

»Jeg køber ikke, at USA skulle have en interesse i det her – tværtimod. Der er stor risiko for, at den her handling skaber splittelse i Vesten, og det har USA ingen som helst interesse i,« sagde brigadegeneral Carsten Rasmussen, der er tidligere forsvarsattaché i blandt andet Polen og Rusland, i slutningen af september.

