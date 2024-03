Hvorfor?

Lige præcis det spørgsmål stiller indbyggerne i den lille norske by Torpo sig i disse dage.

Et stort – og indtil videre ubesvaret – hvorfor?

For hvorfor skulle 53-årige Ingunn Slaatten og hendes to voksne børn, Signe og Sander, dø?

Det spørgsmål er centralt i politiets efterforskning af sidste weekends trippledrab, hvor en hel familie blev fundet skudt og dræbt.

Indtil videre er det dog kun familiens mand og far, der kender svaret.

Det var nemlig efter alt at dømme den 59-årige mand, der valgte at tage de tre med sig i døden.

Sådan lyder i alt fald politiets sigtelse, og det er den teori, de nu arbejder ud fra.

Lørdag rykkede politiet ud til huset i Torpo, hvor en familie på fire blev fundet døde.

»Der er ingen tegn på kamp på gerningsstedet, og fundene på gerningsstedet gør politiet sikre på, hvem der er gerningspersonen,« siger politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til norsk TV 2.

»Alt tyder på, at ofrene blev skudt, mens de sov, og der er ingen tegn på kamp i boligen,« lyder det.

Tragedien i Torpo i Ål kommune i det centrale Norge har rystet lokalsamfundet og resten af landet.

Især i betragtning af, at landet har haft tre af den type sager siden nytår.

Nu har norske medier med tilladelse fra de pårørende offentliggjort navne på og billeder af den dræbte kvinde og hendes børn på henholdsvis 18 og 22 år.

»I en så alvorlig sag er det altid naturligt at tjekke det mentale helbred. Vi indsamler helbredsoplysninger, hvor det er muligt,« siger politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NRK.

Men tilsyneladende var der intet, der virkede unormalt i familien.

Venner og naboer har de seneste dage fortalt de fremmødte journalister, hvor søde, harmoniske og velfungerende, de virkede i det store, hvide træhus.



Begge ægtefællerne havde lovligt adgang til våben, og politiet har da også fundet flere våben i huset. Heriblandt også gerningsvåbnet.

Bjørn Rygg bor i området og kender både Ingunn Slaatten og hendes mand.

Han fortæller til NRK, at han havde et godt indtryk af familien, og at alt virkede godt og fint i huset.

»Det kom som et chok for mig, og jeg er helt slået ud. Det er forfærdeligt. Jeg har næsten ikke ord for, hvor tragisk det er,« siger han og tilføjer til TV 2, som også har talt med ham:

»Alt virkede bare fint og godt med dem. Så det, som skete, er helt ufatteligt.«

Indtil videre har heller ikke politiet kunnet klarlægge motivet bag drabene. Noget, som afhøringer af venner, naboer og den øvrige familie skal være med til at kaste lys over.

»Vi efterforsker sagen gennem vidneafhøringer af personer i familien og folk, de kendte, og indhenter oplysninger fra andre steder,« siger Ann Iren Svane Mathiassen til norsk TV 2.

Ifølge VG er det sidste livstegn fra familien et telefonopkald fredag aften, hvor en af de dræbte talte med en ven.

Et døgn senere blev hele familien fundet døde.