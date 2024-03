Du har formentlig aldrig hørt om Nicole Shanahan. Men nu er den 38-årige kvinde en, som kan blive afgørende for, hvem der skal være USAs næste præsident.

Verden fik for alvor øjnene op for hende, da hun angiveligt var involveret i et trekantsdrama, der involverede to af verdens allerrigeste mænd. Den ene af dem Elon Musk.

Hendes fortælling er en af dem, der nærmest allerede er mytisk.

Og det blev ikke mindre tirsdag.

Her kunne den uafhængige amerikanske præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. i Oakland, Californien, fortælle, at han havde besluttet sig.

Hans kandidat som vicepræsident skal være Nicole Shanahan.

Herefter måtte mange, som fulgte med, nok en tur online for at finde ud af, hvem hun er, og hvorfor hun skal være personen, der skal hjælpe den berømte Kennedy-families sorte får på sin vej mod præsidentskabet.

For umiddelbart er Nicole Shanahan ikke en, der har gjort sig meget i politik gennem årene. Faktisk er hun helt ny på en valgplakat.

Nicole Shanahan sammen med Robert F. Kennedy Jr. i Oakland tirsdag 26. marts, hvor Shanahan blev offentliggjort som Kennedy Jrs vicepræsidentkandidat. Foto: John G. Mabanglo/EPA/Ritzau Scanpix

Men det er ikke lig med, at Shanahan har holdt sig fra at bidrage til politik.

Hun har tidligere doneret penge til demokraten Pete Buttigieg, der stillede op som præsidentkandidat for fire år siden, Marianne Williamson, ligeledes en demokratisk præsidentkandidat, som i år forsøgte at slå Joe Biden af tronen, og så har også Biden-kampagnen modtaget donationer fra Nicole Shanahan.

De penge kommer blandt andet fra det firma, Nicole Shanahan stiftede tilbage i 2013, ClearAccessIP, hvor produktet er en platform til markedshandel gennem AI.

Men de kommer formentlig i lige så høj grad fra det ægteskab, hvis opløsning – og historien bag – har fået hendes navn i en række amerikanske medier.

I 2018 blev Shanahan nemlig gift med Sergey Brin. Han er en af de to stiftere af Google og gennem en årrække blandt verdens absolut rigeste personer – i skrivende stund nummer 10 med en formue omkring 825 milliarder kroner.

Det ægteskab blev dog afsluttet i begyndelsen af 2022.

Efterfølgende kunne den store amerikanske finansavis The Wall Street Journal beskrive, at den virkelig årsag til de forliste ægteskab mellem Shanahan og Brin var, at Shanahan skulle have haft en affære med Brins god ven og ligeledes tech-milliardær Elon Musk.

Alle parter i det mulige spektakulære trekantsdrama har benægtet, at det skulle være sandt.

Nicole Shanahan sammen med sin daværende mand Google-milliardæren Sergey Brin i 2018. De to er siden blevet skilt. Foto: Peter Barreras/AP/Ritzau Scanpix

Men hverken ægteskabet mellem Shanahan og Brin eller venskabet mellem Musk og Brin holdt efterfølgende.

Ved skilsmissen ønskede Shanahan en godtgørelse på en milliard dollar. Det står dog ikke klart, hvad sagen endte med, da det blev holdt fortroligt, skriver en række medier.

Nicole Shanahans tidligere arbejde og godtgørelsen efter skilsmissen har dog gjort, at hun ikke længere er en del af ClearAccessIP, som hun forlod i 2020 for at arbejde med filantropi i stedet.

Ikke mindst inden for klimakampen.

Og måske er det her, hun har fundet et fælles fodslag med Robert F. Kennedy Jr.

Han er barn af den dræbte amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nevø til den myrdede præsident John F. Kennedy.

Og så var han indtil efteråret 2023 demokrat – ligesom stort set hele resten af Kennedy-klanen.

Her besluttede han sig for at stille op som uafhængig kandidat. Og det gjorde han på en platform, som blandt andet er baseret på netop kampen for klimaet. Noget, der har tiltalt mange potentielle vælgere på den yderste amerikanske venstrefløj – og altså ikke mindst Nicole Shanahan.

Robert F. Kennedy Jr. (rød firkant) er søn af den tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy (tv). Foto: Foto: Henry Griffin

Men Kennedy Jr. er også kendt for en anden slags holdninger. De omhandler blandt andet en tro på en række konspirationsteorier, som at hans onkel John F. Kennedys mord blandt andet involverede CIA, at den forkerte person sidder fængslet for drabet på hans egen far, og at vacciner kan give børn autisme – hvilket der ikke er videnskabeligt belæg for at påstå.

Men her har Nicole Shanahan alligevel måske fundet endnu en grund til at følge sin præsidentkandidat.

Sammen med eksmanden Sergey Brin har Nicole Shanahan nemlig en datter med netop autisme. Og det har Shanahan over de seneste år også dedikeret både tid og penge til research af. Blandt andet ved større donationer til forskning.

Men hvorfor skal du så gå op i det her?

Robert F. Kennedy Jr. står i nogle målinger til at kunne få op til 15 procent af stemmerne ved det kommende præsidentvalg. Foto: Josh Edelson/AFP/Ritzau Scanpix

Det er der en ganske simpel årsag til. Robert F. Kennedy Jr. har nu i en række målinger stået til at kunne få over 10 procent af stemmerne ved det kommende præsidentvalg i USA.

Og selvom han også appellerer til mange på den yderste amerikanske højrefløj med sin forkærlighed for konspirationer, så ser det i en række målinger ud til, at han potentielt kan tage tilstrækkeligt med stemmer fra Joe Biden til, at Donald Trump vinder.

Med andre ord, så kan Robert F. Kennedy Jr. og nu Nicole Shanahan komme til at få en afgørende hånd i hele USAs fremtid.