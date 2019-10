Politiet i den franske middelhavsby Sankt Raphaël siger, at det har indledt en større operation ved et museum, hvor en mand har forskanset sig efter at have fremsat trusler på arabisk. Det skriver Reuters og AFP.

Det franske politi har omringet det arkæologiske museum. Foreløbigt tyder det på, at manden har brudt ind i museet i løbet af natten.

'Dette museum bliver gjort til helvedet,' skulle der stå på en af væggene, siger en kilde til AFP.

Det var en del af rengøringspersonalet, der alarmerede politiet om de voldsomme arabiske inskriptioner.

Foreløbigt har gerningsmanden, muligvis gerningsmændene, endnu ikke kommunikeret med myndighederne.

Det vides ikke, om gerningsmanden er bevæbnet.

En lokal restauratør har udtatl, at hele nabolaget er lukket ned, og myndighederne har bedt folk om at blive indendøre, indtil situationen er overstået.

Opdateres...