Omkring klokken 15 lørdag modtog det norske politi en bekymringshenvendelse – de rykkede ud på en adresse og fandt i første omgang ingenting.

Fem timer senere rykkede politiet ud til samme adresse igen. Denne gang fandt de noget, der har sendt chokbølger gennem den lille norske by Torpo.

Her fandt de nemlig fire personer, der alle var afgået ved døden.

Det skriver det norske medie Dagbladet søndag, dagen efter nyheden om de fire døde personer først kom ud.

På et pressemøde har chefen for den lokale politistation, Brit Fyksen, oplyst, at der er tale om to voksne og to unge voksne, der er fundet døde på adressen, som også var deres bopæl.

Her blev det også oplyst, at politiet har fundet våben på stedet.

Ifølge det norske medie NRK efterforskes sagen som mistænkelige dødsfald.

Byen Torpo har omkring 400 indbyggere, og også derfor er byen dybt rystet.

Borgmesteren i Ål kommune, hvor Torpo ligger, har svært ved at finde ord efter hændelsen lørdag.

»Det er en landsby med omkring 400 indbyggere, hvor alle kender alle. Det er helt utænkeligt, og når vi efterhånden forstår, at det rent faktisk er sket, vil det formentlig påvirke kommunen i lang tid fremover,« siger borgmester Solveig Vestenfor.

