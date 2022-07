Lyt til artiklen

Den dødelige hedebølge, som lige nu hærger i store dele af USA, fortsætter søndag med et varmeindeks på over 40 grader.

Det skriver CNN.

Mere end 90 millioner mennesker over hele landet er blevet evakueret og søndag forventes den nordøstlige del at blive hårdest ramt.

Det gælder blandt andre millionbyerne New York, Boston og hovedstaden Washington, D.C., hvor luftfugtigheden også er høj.

Blandt de døde er en person fra New York og en 66-årig kvinde fra Dallas. Begge led i forvejen af andre sundhedsproblemer.

The dangerous and intense summer #heat continues on Sunday and here's a look at the apparent heat/heat index forecast. From the southern Plains into the East, it will feel extremely oppressive, especially in the major metro areas of Washington D.C. to New York City and Boston. pic.twitter.com/BQxjxRkVgo — National Weather Service (@NWS) July 23, 2022

Samtidig står dele af den storslåede nationalpark Yosemite i Californien i flammer.

En brand, der af myndighederne beskrives som 'eksplosiv'.

I dag, søndag er der i og omkring nationalparken i Mariposa County blevet erklæret undtagelsestilstand, som desuden giver ekstra beføjelser til myndighederne i kampen mod naturbranden. Det skriver BBC.

Ifølge Reuters er op mod 6.000 mennesker blevet bedt om at forlade området i Yosemite.

Men det er ikke kun i USA, at ekstrem varme rammer – det sker verden over.

Den ekstreme varme kan i slemme tilfælde føre til sygdom og endda død – og en høj luftfugtighed, som vi også har herhjemme, giver kroppen en dårligere evne til at sænke kropstemperaturen, fordi sved får sværere ved at fordampe.

Antallet af døde som følge af varme har i statistikkerne i USA overstiget antal døde relateret til orkaner med mere end 15 gange over de seneste 10 år.

Alene i New York City ser de i gennemsnit 10 dødsfald hvert år, som skyldes solens varme.

Her mener myndighederne, at en af de medvirkende årsager til dødsfaldene er den manglende aircondition i amerikanernes hjem.