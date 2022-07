Lyt til artiklen

Der er erklæret undtagelsestilstand i dele af Californien. Lesbos står i flammer. 500 mennesker er evakueret fra Massarosa i Italien. Sydfrankrig forsøger fortsat at redde sine naturområder.

Listen af steder i verden, der kæmper med naturbrande er lang – og den bliver hele tiden længere.

Lørdag morgen stod den græske ferieø Lesbos i flammer. En brand bevægede sig på kort tid fra et skovområde til stranden Vatera, hvor mange havde valgt at tilbringe deres sommerferie.

Flere ejendomme blev ødelagt, og mange mennesker måtte evakueres, mens både fly og helikoptere blev tilkaldt for at sprede vand og sand ud over området. Heldigvis er ingen døde, men en brandmand er meldt såret.

En politibetjent og lokale forsøger at slukke flammerne i Vatera. Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS Vis mere En politibetjent og lokale forsøger at slukke flammerne i Vatera. Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS

Det er anden sommer i træk, at Grækenland må kæmpe mod skovbrande. Sidste år, under landets værste hedebølge i 30 år, hærgede skovbrande ligeledes i store dele af landet.

Fredag eftermiddag begyndte flammer at dukke op nær nationalparken Yosemite National Park i Californien, og man evakuerede samme aften 1.700 beboere.

Flammerne har efterfølgende kun spredt sig, trods forsøg på at slukke ilden. Og antallet af evakuerede er steget til over 6.000 mennesker. Det skriver BBC.

Omkring 400 brandmænd og fire helikoptere er blevet indsat for at bekæmpe ilden. Natasha Fouts, en talskvinde for CalFire, har lørdag sagt, at man ikke forventer at kunne begrænse ilden før i næste uge.

En brandmand ser på flammerne i Californien søndag. 2400 hektarer er ødelagt. Foto: PETER DA SILVA Vis mere En brandmand ser på flammerne i Californien søndag. 2400 hektarer er ødelagt. Foto: PETER DA SILVA

I Spanien har man kæmpet med naturbrande i flere uger, og for nylig har et hollandsk firma været ude for at sige undskyld. Firmaet Land Life skrev i en pressemeddelelse, at et af deres byggeprojekter havde været skyld i, at en af de mange brande var brudt ud. Ifølge virksomheden selv har skovbranden indtil videre udryddet 14.000 hektar skov af tæt på Saragoza.

To mennesker er omkommet i skovbrande i Spanien, mens tusinder er blevet evakueret. Spanien anslås at have mistet næsten 200.000 hektar jord til naturbrande indtil videre i år.

Sent mandag aften brød så en brand ud i den italienske by Massarosa nord for Pisa. Flammerne har dagene efter spredt sig.

I starten af juli erklærede den italienske premierminister, Mario Draghi, undtagelsestilstand og udstedte en krisepakke. Norditalien har været ramt af en tørkeperiode i flere uger med flere skovbrande som følge.

En mand sikre sig, at al ild og gløder er væk i Pumarejo nær Zamora i det nordlige Spanien. Billedet er taget mandag. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere En mand sikre sig, at al ild og gløder er væk i Pumarejo nær Zamora i det nordlige Spanien. Billedet er taget mandag. Foto: MIGUEL RIOPA

Og listen fortsætter som sagt. De fleste af naturbrandene, der er opstået i løbet af sommeren, skyldes den ekstreme hede. Klimaforandringerne øger risikoen for varmt og tørt vejr – en perfekt kombination, hvis der skal startes en naturbrand. Selv i Danmark så vi mindre brande for få dage siden, da temperaturerne nogle steder rundede 30 grader. Heldigvis kom de hurtigt under kontrol.

Hele kloden er allerede blevet hele 1,1 grader varmere siden den industrielle æra begyndte, og temperaturerne vil blive ved med at stige, medmindre regeringer rundt om i verden foretager kraftige nedskæringer i udledningen af CO₂, lyder det fra hele verdens klimaforskere og eksperter.

Senest har den tyske meteorolog og klimaforsker Mojib Latif advaret om, at verden er på vej mod en global opvarmning på tre grader, og at en katastrofe truer.

»Hvis man ser på, hvad politikerne gør for øjeblikket, så er vi på ved mod tre graders opvarmning. Vi nærmer os et punkt, hvor vi må erkende, at tiden løber ud,« sagde han under et klimamøde i Berlin 18. juli.