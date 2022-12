Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Juleaftensdag rykkede politiet i Brasilien ud og anholdt en mand på et uhyggeligt mistankegrundlag.

Manden er mistænkt for at være i besiddelse af sprængstoffer og for at have plantet dem i Brasiliens hovedstad, Sâo Paulo.

Det skriver CNN.

Sprængstofferne skulle være blevet plantet en uge før den tidligere præsident Luiz da Silvas indsættelse.

Den 54-årige mistænkte var taget til Brasilien for at deltage i demonstrationer til støtte for den nuværende præsident Jair Bolsonaro, har politiet udtalt på et pressemøde om sagen.

På samme pressemøde fortalte de også, at de havde beslaglagt sprængstoffer i en lastbil tæt ved lufthavnen.

Yderligere efterforskning ledte politiet på sporet af den mistænktes lejelejlighed, hvor de fandt en riffel, to haglgeværer, revolvere, mere end tusind stykker ammunition og mere sprængstof.

»Dette er ikke noget, vi tidligere har set i Brasilien, og vi vil ikke tillade den type aktioner, der kan skade mennesker og offentlig ejendom,« lød det fra politichefen under briefingen.

Afhøringer af den mistænkte har ført til navne på andre personer, der kan være involveret i plottet, og der vil i den nærmeste fremtid komme flere anholdelser, oplyser politiet.